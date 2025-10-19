Türk mahkemelerinde görülenmüdahale etmedikleri için İngiltere Başbakanı'nadiye seslenendış temaslarına devam ediyor.Yabancı siyasetçileri kürsüye çıkartıp Türkiye Cumhurbaşkanı'nı yuhalattığı Brüksel'deki mitinginin ardından dün de Hollanda'daydı.Sanırım sırada Almanya var.Peki, Özel, vatandaşlarının küresel zirvelerdeoldukları için yerden yere vurduğulerden,lerden, şunlardan bunlardan tam olarak ne bekliyor?Kurmayları açık açık, "Türkiye güvenli ülke değil, yatırım yapmayın" çağrıları yapıyor. Özgür Bey'inarzu ettiği destek de böyle bir şey mi?Yoksa,cezaevinden Nobel'ini tebrik ettiğigibi, Türkiye'ye dışarıdanaskeri bir müdahale mi istiyor?İyi de bu nasıl mümkün olabilir? Öyle ya NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, Venezuela değil.Cevap, Özgür Bey Avrupa'nın kuzeyinden bastırırken, vekillerinin kıtanın doğusundaki NATO asamblesine sunduklarıplanlarında.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine,daha nasıl ifade etsin adamlar?

***

CHP içeride de boş durmuyor elbette.Kimin kime dalacağının belli olmadığı, her gün yeni bir savaşın beklendiği bir konjonktürde devletler rezervlerini tahkim ederken,de elinden geleni yapıyorlar.Mesela, bir yandan "Toprak elementlerimizi Trump'a satacaklar" diye tezvirat cambazlığı yaparken diğer yandan ne yaptıklarını buyurun Enerji Bakanı'ndan dinleyelim:

***

Ama Özgür Bey'e sorarsınız, Kuvayı Milliye'nin devamı dediği Yeni CHP'nin tüm bu yaptıkları "Cumhuriyet tarihinin en uzun seçim kampanyası".havada sallayıp "Tek rakibim TürkHava Yolları" pozları kesse de gerçektekiminle yarıştığı ise ortada.Görmüyor musunuz, içeriderehin verdiği CHP, dışarıdagibi çalışıyor.