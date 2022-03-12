MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti için şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur."

Ne var ki Diyarbakır'da ortaya çıkan tabloya bakınca, Bahçeli'nin "dış bağlantılı siyasi operasyon" yorumunun, Kılıçdaroğlu'nu Twitter'da emojiyle yanıt verecek kadar keyiflendirmesinin yersiz olmadığı anlaşılıyor.

Zira Kemal Bey, Diyarbakır'da yaprak bile kıpırdatamadı, Devlet Bey iltifat etmiş...







Baksanıza, HDP önünde PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için yıllardır oturan annelerin yanına gitmesi gibi, asgari beklentileri bile karşılamadı.

Buna karşın Demirtaş'ın ailesiyle görüşmesi de HDP'nin kalesi Diyarbakır'ı coşturmaya yetmedi...

Bir otelde topladığı kitleye Demirtaş'tan 15 Temmuz'da askeri darbeye karışmış askeri okul öğrencilerine kadar af vaat etmesi de malum çevrelerin dişlerinin kovuğunu doldurmadı.

Kemal Bey'in Diyarbakır'a götürdüğü yandaş gazeteciler bile kanırtmalarına rağmen "mütevazı tebriklerle" yetiniyorlar.

Evet, eğer bir üst akıl varsa Kemal Bey'le bir proje yürütmeyi düşünmeyecek profesyonel ve organize bir yapı olmalı düşünüyorum.

Ha diyeceksiniz ki Diyarbakır'da CHP Genel Başkanı'ndan katbekat fazla rüzgâr yaratan İmamoğlu, Kemal Bey'den daha mı nitelikli?

Değil ama üst akıl ne yapsın?

Erdoğan'a karşı ne her ne yapacaklarsa bunlarla yapacaklar; malzeme bu.

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AKŞENER'İ ÇİLLER'E MÜMTAZ'ER TÜRKÖNE ÖNERMİŞTİ



Eski başbakanlarımızdan Tansu Çiller yeniden gündemde.

"Bir şeyler yapmak istiyorum" şeklinde açıklamaları günlerdir tartışılıyor...

Deneyimli bir isim olarak olan biteni bugün daha sağlıklı yorumlasa da Çiller kolektif hafızamızda 90'lar demek...

Dolayısıyla Tansu Hanım'ın çıkışını duyunca yine 90'lara ait bir siyasetçi olan Meral Akşener ne tepki verecek diye merakla bekledim.

Eski hukukları icabı olsa gerek, Meral Hanım kendinden beklenmeyecek şekilde bu mis gibi gündem malzemesini geçiştirdi.







"Çiller deyince benim aklıma Erdoğan geliyor" demekle yetindi.

Peki Akşener deyince sizin aklınıza hangi isim geliyor?

Ben Mümtaz'er Türköne'yi yâd ediyorum.

Zira zamanında Çiller'e, dönemin "kudretli içişleri bakanı" Mehmet Ağar'ın önünü kessin diye Akşener'i öneren danışmanı Türköne'den başkası değildi.

Hatırlayacaksınız, Akşener de Türköne'nin tutuklandığı 15 Temmuz sonrası atmosfere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faks çekerek kendisini siyasete sokan referansının serbest bırakılmasını istemişti...

E tabii haliyle isim ismi çağrıştırıyor...

90'ları şöyle dört dörtlük aydınlatmak için Mehmet Ağar'ın "tuğlayı" çekmesinin zamanı artık gelmedi mi?