'ın Ukrayna temaslarını izlemek üzere başkent Kiev'e indiğimde kısa süreli bir şok yaşadım. Zira 3 milyona yakın nüfusa sahip kentinalakası yok.İnsanlar gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Gençler kafelerde "takılıyor." Restoranlar, alışveriş merkezleri soğuk havaya rağmen dolu. Muhabirlerin aktardığıhalinden eser bile yok.Konuştuğum insanlar, ABDve Batı medyasının gerginliği abartılışekilde yansıttığını söylüyor. 2014'deRusya'nın Kırım'ı ilhak etmesindenberi oluşanGeriye sadece,Rus dilinin eskiye göre gündelik hayattanbüyük oranda çıkartılması gibi "refleksler"kalmış. Rusça ve Ukraynacaarasındaki fark en fazla Azerice veTürkçe arasındaki kadar olduğu içinde bu tepki bir sorun yaratmıyormuş. Hemen hemenVatandaşlar arasında Rusya'ya olan desteğin en fazla yüzde yirmiyi bulmayacağı anlatılıyor.Halkın gündemi Ukrayna'daki krizi dışarıdan izleyen bizler gibi savaş değil,. Asıl mesleği komedyenlik olanye olan güven ve sempati azalmış. Ekonomi ve yolsuzlukla mücadele konusunda beklenen performansı gösteremediğini anlatıyorlar. "" buldukları genç liderin bu sorunları çözme konusundaki kararlılığınınkarşısında etkisiz kaldığını da ekliyorlar.Ancak Rusya ile yaşanan gerginlik ve Zelenski'ye karşıcumhurbaşkanının yelkenlerini biraz şişirmişe benziyor. Türkiye'nin Kırım meselesinde aldığı tavır da sokakta fazlasıyla hissedilmiş.gizlemiyorlar. Türkiye ile yapılan işbirliğinden umutlular.Ülkede korona unutulmuş. Maske gibi izolasyon tedbirleri göstermelik olarak devam ediyor ama