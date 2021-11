Ataşehir'de tanımadığı genç bir kadını yol ortasında samuray kılıcıyla vahşice öldüren zanlı, MOBESE görüntüleri sayesinde yakalanmış.

Genç adam ifadesinde her şeyi soğukkanlılıkla itiraf etmiş..

Canının sıkıldığını... İnternetten aldığı samuray kılıcını çantasına koyup sokağa indiğini... Kendisine direnemeyeceğini düşünerek bir kadın hedef aradığını...

Sonrasını onun ağzından dinleyelim:

"Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfkeyle istemeden yaptım.. Maktulü tanımıyorum. Çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım."



Samuray kılıçlı katilin avukatlığını da üstlenen annesi, "Oğlunun 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü" öne sürerek gözetim altında tedavisinin yapılmasını talep etmiş.

Twitter'da "İdam isteriz" kampanyalarını yapan vatandaşlarsa bunların "zanlının hafif ceza alması için" her zaman başvurulan numaralar olduğunu söylüyorlar.

Diyecek bir şeyim yok. Hanımefendinin hem oğlu hem müvekkili... Her yolu deneyecek. Zor günler geçirdiğini de biliyorum.

Ama ben de planlayarak, canavarca hislerle işlenmiş bu cinayette "Psikolojisi bozuktu" gerekçesinin hafifletici sebep olmasına anlam veremiyorum.

Hayır, "kimin bozuk değil ki" diye sormayacağım. Pandemide ayıp kaçar.

Hukuk açısından merak ediyorum...

"Kitabına göre", katiller genelde akılları başlarındayken, mutlu ve huzurluyken cinayet işleyen kişiler olarak mı görülmektedir?

Ayrıca zanlının bugün cinayetine gerekçe gösterilen raporlu hastalığı bu kadar tehlikeliyse, toplum içinde yaşamasına, tek başına ev tutmasına nasıl müsaade edildi?

O halde ortada kayda değer hafifletici bir sebep görünmüyor.

Tabii ki bunları şu ana kadar ortaya çıkan, basına yansıyan veriler ışığında söylüyorum.

Davaya bakan mahkemenin bu sorularıma cevap olacak karar alma sürecini yakından takip edeceğim.

Kızlarını kaybeden acılı aileye sabır dilerim.

***



İŞSİZ VARSA TAK AÇARSIN KPSS SINAVINI!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmasından:

"Vallahi de billahi de iktidar olduğumuzda ilk yapacağım işlerden biri, size birer yardımcı personel tahsis etmek (ister özel kalem müdürü, ister yardımcı deyin) olacak. Dışarıda 10 milyon işsiz var. Açarsın KPSS sınavını, kazanan tercih ettiği muhtarlığa başlar."

***



MASKELİ BALOYA DEVAM

Her yerde haber:

"Dünyada çeyrek milyardan fazla insana bulaşan koronavirüs salgınına karşı 2015 yılında yaptığı uyarılarda haklı çıkan Bill Gates, yeni tehlikeyi açıkladı. Gates, bu kez de gezegenimizin karşılaşacağı yeni felakete karşı uyardı. Dünyanın bir sonraki küresel felaketi iklim değişikliği olacak!"

Ayvayı yediğimizin resmidir.

Evet, pandeminin kullanım süresi doldu, gazı kaçtı.



"Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan" gibi ifadeler de korkuyu diri tutmaya yetmiyor artık.

Yeni korku nesnemiz, iklim değişikliği artık.

Pandemide aldıkları "tedbirlerle" üst solunum yolu hastalıklarının şifası olan temiz havayı almamamız için ellerinden geleni yapmışlardı... Bu kez de sert geçmesi beklenen kış öncesinde "Fazla ısınmayın, buzulları üşütüyorsunuz" diyerek insanları hasta etmezler umarım.

Tam da Putin her gün Avrupa'ya verdiği gazın vanasını kısarken...

Tüm dünyada petrol, doğalgaz faturaları kabarırken...

8 milyarı açık havada virüsten maskeyle korunabileceğine ikna edenlerin, inekler osurursa ozon delinir tezini dünyaya kabul ettirmekte zorlanacaklarını sanmıyorum.