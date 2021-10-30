Dün herkes birbirine, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te bir vatandaşla girdiği sohbetin videosunu gönderiyordu.

Görüntülerde adının Cemil Taşkesen olduğunu söyleyen bir esnaf, Akşener'e yakınıyordu:

"Dilimiz inkâr ediliyor, kimliğimiz inkâr ediliyor, 'Kürdistan' inkâr ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkâr ediliyor."

Taşkesen dün "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmış.

Bırakılır.







Ne var ki, Akşener'in Siirtli vatandaşa ağzının payını "gerektiği şekilde" veremediğini söyleyip eleştirenleri anlamıyorum.

Meral Hanım ne desin?

Geçen seçimlerde ittifak yaptıkları HDP'li siyasilerden bunların çok daha fazlasını duyduğunu biliyoruz.

2023 seçimlerinde de AK Parti ve MHP ittifakı karşısında başarı elde etmelerinin en önemli koşulu, HDP'nin desteğini almak.

Mecbur içine atacak.

Milliyetçi diye İyi Parti'ye yönelen seçmen de Akşener'in 90'lardaki İçişleri Bakanlığı dönemindeki hatıralarıyla teselli bulabilir...

"Hele bir iktidarı alalım, Meral Hanım başbakan olsun, icaplarına o zaman bakar" diye içini rahatlatabilir.

Yapacak bir şey yok!

***

AKM BÜLBÜLLERİ



Dün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Muazzam bir eser olmuş. Açılış törenini izlerken aklıma yıllardır devam eden tartışmalar geldi...







Neler söylenmedi ki?

"Cumhuriyetle hesaplaşıyorlar..."

"Adında Atatürk olan hiçbir şeye tahammülleri yok."

"Otel yapacaklar..."

"Sanata düşmanlar da ondan..."







Dün baktım... Yıllardır bu sakızı çiğneyen siyasiler, gazeteciler, mimar örgütleri falan dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi.

Belli ki takacak kulp bulamadılar.

Fazla zorlamasınlar. Akıllarına ilk geleni söylesinler.

Nasıl olsa sözlerin hesabını kendilerine sormayan efsunlanmış bir kitleleri var.

***

TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya ve İskoçya'yı kapsayan G20 maratonuna bugün başladı.

Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Joe Biden'la yapması beklenen görüşme olmak üzere temasları elbette çok değerli. Muhtemel en çok da bunları konuşacağız.

Ne var ki zirvenin teması iklim değişikliği. Ve Türkiye son dönemlerde bu konuda radikal adımlar atıyor. Bekleyen ilgili yasalar, muhalefetin de kabul oyuyla Meclis'ten jet hızıyla geçiyor. Sorunla bakanlık seviyesinde mücadele etmek için yetki alanları yeniden düzenleniyor vs.

Şimdilik üzerinde pek durmasak da ilerleyen dönemlerde bu sürecin etkilerini hayatımızda bire bir hissetmeye başlayacağız.

Tüm dünyada beklenti, yüksek standartların, aldığımız havadan tutun da tükettiğimiz mazota kadar her şeyin bedelini ağırlaştıracağı yönünde.

Cumhurbaşkanı'nın yerinde izleyeceğim temaslarını gün gün sizlere Sabah'ta aktaracağım.