Bu ne agresiflik anlamak mümkün değil.

Sabah akşam ekranlarda, sosyal medyada henüz aşı olmamış vatandaşa hakaretler, tehditler savruluyor...

Her gün bir yenisi ortaya çıkan varyantlarda işe yaramadığı ve bulaştırmayı engellemediği bilimsel olarak kanıtlanan mRNA aşılarına mesafeli insanlar aptal yerine konuluyor, aşağılanıyor.



Sağlıklı insanlar, sadece aşı olmadıkları için, korona testi pozitif çıkan hastaların sorumlusu olarak hedef gösteriliyor...

Zihni sinir yasak önerileriyle veliler, öğrenciler tedirgin ediliyor, korkutuluyor.

Çinlilerin o meşhur bedduası tutmuş gibi, "ilginç zamanlarda" yaşıyoruz.

Yalnızca lümpenlerden, trollerden söz etmiyorum... Ya da pandemiyle ilgili basında dile getirilmeyen bilimsel tezleri yazan meslektaşlarını "ilgililere" şikâyet eden ilaç mümessilinden hallice gazetecilerden bahsetmiyorum...

Sorsan işi bilim olan insanlar da bu lincin ve karartmanın ortağı.

Hekimlerin örgütü olan "solcu" Türk Tabipleri Birliği ekranlarda "resmi tezler" dışındaki bilimsel tezlerin dile getirilememesi için RTÜK'e başvuruyor!

Sanki farklı şeyler söyleyen bilim adamları, hekimler programlara çağrılıyormuş gibi...

Bildiğiniz engizisyon işte. Neyin bilimsel olduğuna, neyin olmadığına DSÖ kriterleriyle kurumlar karar veriyor...

Hadi foncuları falan anladık da halkın oyuyla seçilen siyasetçilerin ağzını bozması neyle açıklanabilir?

Bakın, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, bir kısım seçmenine büyük harflerle "AŞI YAPTIRMAYANLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM, İSTEKLERİNE YARDIMCI OLMAYACAĞIM" diye ayar veriyor.

Sayın vekil!

İster aşı olsun ister olmasın, Denizlili her seçmen sizin velinimetiniz. Onlar asıllar, siz sadece adı üstünde vekil.

Mecbursunuz şucu bucu demeden her biriyle görüşeceksiniz, isteklerine de yardımcı olacaksınız.

Çünkü Denizlilerden bu vaatle oy aldınız.

Sinirle har vurup harman savurduğunuz o oylar sizin değil; seçmenlerinizin.

Eğer sözünüzü, görevinizi, Anayasa'yı yok sayıyorsanız da azarladığınız halkın size verdiği mazbatayı yavaşça yere bırakacaksınız.

***



HULUSİ AKAR'DAN İRAN SINIRINA ÇIKARMA

Günlerdir İran sınırından akın akın geçen Afgan erkeklere ait olduğu iddia edilen videolar sistematik olarak yayılıyordu.

İki gündür ben de halkta tedirginlik yaratan bu görüntüler hakkında ilgililerle görüşmelerimi sizlere bu köşeden aktarıyorum. Gelişmeleri takip ediyorum.



Dün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanına kuvvet komutanlarını da alarak İran sınırına yaptığı çıkarmayı ilgiyle izledim.

Sayın Akar, manipüle edilen bir mevzuda gerçeğin ne olduğunu, İran sınırımızın da tüm hudutlarımız gibi güvence altında olduğunu net bir biçimde halka göstermiş oldu...

Gerçek hayatın yerine ikame edilmeye çalışılan sosyal medyadaki yalanın, dolanın, provokasyonun ancak sahada çürütülebileceğini kanıtladı...

Tüm bakanlıklarımıza örnek olacak bir iletişim süreci sergiledi.

***



KAPANMACILAR ŞİMDİ DAHA ÇOK BASTIRIR!

Yaz aylarıyla birlikte başlayan açılma etkisini gösteriyor...

Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6.3'ten yüzde 7.9'a yükseltti.

Sonbaharda yeniden kapanmanın altlığını hazırlayanlar şimdi yalanın gazına daha sert yüklenecekler...

İzleyin, görün.