PKK-YPG, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesinde bir mağarada rehin tuttuğu 13 vatandaşımızı infaz etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD'de yeni yönetim işbaşı yapınca umutları yeşerenler kervanına katılan bu kiralık katil çetesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de ezilecek.



Ama bu saatten sonra PKKYPG'nin legal kanadının ve iktidarı almak için onlara "dostlarımız" diyenlerin işi daha zor olacak.

Gazetecilik kimliğinin arkasına sığınıp, yabancı istihbarat servislerinin önlerine attığı argümanları PKK propagandası olarak yayan kullanışlı tiplerin de tabii ki...

Öyle olmalı.

Zira hiçbir egemen devletin, demokrasinin içine sindirmediği ve sindiremeyeceği bu rezil terör oyununa artık tahammülümüz kalmadı.

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KINAYAMAMAKTAN KAYNAKLI IKINMALAR



Yine sivillerin kurban gittiği bir terör katliamı. Yine fail gün gibi ortada. Suçunu inkar etme gereği bile duymuyor...

Polis eylemciye yan baktı diye aylardır gündemi meşgul edenler, Kandil'den Boğaziçi eylemine gönderilen selamları sineye çekenler vahşice alınan 13 can için çıtlarını çıkartıyorlar.

Kimileriyse hala imalarla, göndermelerle yaşanan vahşete karşısındaki asgari insani görevini savuşturma peşinde...

Klişeler malum:

Terör nereden gelirse gelsin... Saldırı hangi saikle olursa olsun...

Eylem kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin...

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PARTİ KUR OY VERELİM TRUMP



Zaten bir ay önce koltuğunu Biden'a devreden Trump'ın "görevden azledilmesi" için başlatılan komediye Senato geçit vermemiş.

Böylece Trump'ın siyaset sahnesinden silinip bir kez daha aday olmasının önüne geçmek için sahnelenen komplo çökmüş oldu.

Dört yıl boyunca İslamcısından solcusuna bizimkilere bir türlü anlatamadık ama... İşbaşı yaparlarsa PKKHDP dahil "muhalefeti" destekleyeceklerini açıklayan köpek balıklarının hakkından gelse gelse Trump gelir.

Kur artık Patriot Partiyi arkandayız sahici efsane Başkan!

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TOPBAŞ'IN ARDINDAN...



Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la tanışıklığım olmadı.

Ama arkasından herkes iyi şeyler söylüyor. Mütevazılığından, çalışkanlığından bahsediyor.

Bu dev metropolün daha yaşanılır bir yer olmasına verdiği katkıları hatırlatıyor.

Bir siyasetçi için ne güzel bir tablo.

Toptaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.

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EKREM BEYİ İSTANBUL MU YOKSA FOTOMANTAJ MI YIPRATMIŞ



İstanbul'un son belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dün Topbaş'ın için düzenlenen törende görünce şaşırdım.

Zira seçim döneminde paylaştığı ve halen resmi sosyal medya hesaplarında kullandığı resimle bugünkü hali arasında dağlar var.

Acaba kendisini 20 aylık görev süresi mi yıpratmış yoksa fotomontaj mı?