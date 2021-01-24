

Endonezya polisi Bali Adası'nda maske takmayan turistlere sokakta şınav cezası veriyor. Evet, hemen oracıkta. Elinde de bir sopa... Yarım takana 15, hiç takmayana 50 kere! Mekik olsa neyse...

Eğitim, sağlık derken işte size geleceğin sektörlerinden mazoşizm turizmi.

Yeni tür evlilikler de kapıda...

İngiltere'de koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Lizzie Kerr ve Simon O'Brien çifti, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda nikâh kıymış.

O nasıl yoğun bakımlık durumsa artık, çiftler gülümseyerek poz bile vermişler...

Doğal olarak sonrasında da balayı yerine entübe odasına gönderilmişler. Damat, evet dedikten hemen sonra uyutularak tekrar solunum cihazına bağlanmış.

Çifte "hiç çocuk" tavsiyesinde de bulunulmuş mu bilmiyoruz artık...

Yine İngiltere'den bir haber... Yeni dönem korona ekonomi-politiği hakkında fikir verecek türden.

Hükümet korona testi pozitif çıkana 500 sterlin verecekmiş. Ne karşılığında? İtaat etmesi tabii ki... İşe gitmemesi, kimseyle görüşmemesi, seyahat etmemesi, tüm ihtiyaçlarını internet âleminde evinden görmesi için.

Yüzde 80'i hizmet sektörüne bel bağlayan ve geçen yıl yüzde 11 daralan İngiltere ekonomisini canlandırmak için ne harika bir çözüm değil mi?

Aman İngilizler, "Nasıl olsa koronadan yoğun bakımlık olsak bile nikâh kıyabilecek halde oluyoruz" deyip pozitif çıkmanın yollarını aramasınlar da... Bu yoklukta 500 sterlin (5000 TL) iyi para.

Asıl müjdeyi sona sakladım.

Virüs denemelerine ilk kez internet üzerinde başlayan Bill Gates, insanların ölen yakınlarını dijitalde toplanmış veriler sayesinde yapay zekâ olarak geri getirip sohbet edebilecekleri bir teknoloji için patent başvurusunda bulunmuş.

Daha ne istiyorsunuz, söyleniyorsunuz. Arkanıza yaslanın, teslim olun; huzur koronada!

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NE YAZIK Kİ YOBAZLIĞIN ÇARESİ YOK



Muhafazakâr camia, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Yavuz Bahadıroğlu'ndan "Tarihi sevdiren adam" diye bahsediyor.

Büyüdüğüm mahallenin yazarlarından olmadığı için kitaplarını okumadım, cahilliğime verin.

Ama dün daha cenazesi kalkmadan, kimi tarihçiler tarafından arkasından söylenen "Ateşi bol olsun, zaten Atatürk'ü de sevmezdi" mesajlarını görünce eksiğimi gidermeye karar verdim.

"Cenaze namazı kılınmaz" diyen bile vardı.

Belli ki, ölüm gibi insani bir durum karşısında bile nefretini kusan yobazları, Atatürk'le aldatan simsarları bu kadar sinirlendirdiğine göre özgün ve cesur bir yazarmış.

Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır dilerim.

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AŞININ EŞCİNSELLERE YAN ETKİSİ YOK MU?



İslam otoriteleri korona aşısıyla ilgili olumlu açıklamalar yapıyorlar.

Vatikan da geçenlerde "Kürtajdan gelen fetüs dokusu kullanılan Kovid-19 aşısı dinen uygundur" dedi.

İsrail'de Ultra-Ortodoks haham Daniel Asor ise "Kovid-19 aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz" diyor.

Haham Asor'a sormak lazım...

Bu durumda eşcinsellerin aşı yaptırmasında bir sakınca yok mu?

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PARDON MU? YOK ÖYLE YAĞMA HEKİMİM



Tokat yerel basınında "Aleviler fişlendi" diye bir haber çıktı.

Alevi köylerinin kırmızı renkle işaretlendiği Sağlık Bakanlığı logolu harita üzerine harekete geçen bakanlık idari soruşturma başlatmış.

Öğreniyoruz ki, Tokat Almus Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli bir hekim, merkezde asılı olan Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çekip şahsi telefonundaki bu fotoğraf üzerinde değişiklikler yapmış.

Beyanında "Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklikleri yaptım" diyerek kendisini savunmuş. Özür dilemiş.

"Pardon mu?"

"Ha tamam, dağılalım o zaman" dememizi bekliyorlar sanırım.

Yok öyle yağma.

Eğer faş olmadan tutacak yeni provokasyonlarda buluşmak istemiyorsak işi derinleştirmemiz şart. Mesela hekimden bu "özel hobisi" hakkında daha "samimi itiraflar" bekliyoruz.

Çocuk oyuncağı değil bu işler. Hâlâ anlamadık mı?