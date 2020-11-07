CHP yayın organı Halk TV'deTürkiye demokrasisinikonuşuyorlar.Cumhuriyet yazarı Emre Kongar "" diye söze başlıyor. Daha genç olanı "Güzel güzel" diye kesiyor. "Devamı tahmin edeceğinizyere bağlanıyor:Evet, egemenliği padişahtan halkın seçtiklerine verme iddiasıyla kurulan ancak bu işe 23 yıl sonra yarım yamalak cesaret edebilen Cumhuriyet'in gözde aydınları bunlar.İsmet İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Batı'nın müesses nizamına eklenmek için önayak olduğuAhaliye oy hakkı verilmesini telafi edilmesi gereken bir hata olarak gören "monarşi karşıtları.""İktidar yüzü göremezlerdi" diye, sandığı gözüne soktukları daZira "açık oy gizli sayım" yöntemiyle yapılan 1946 rezaletinin ardından gelen 1950 genel seçimlerinden beri iktidar yüzü göremediler.Onca darbeye, tehdide rağmen halk asker-bürokrat oligarşisinin partisi CHP'ye değil, eğrisiyle doğrusuyla içinden çıkan kendisini ciddiye alan, saygı duyan evlatlarına, "demokratlara" mührü verdi.Onlara da en fazla zengin muhitlerdeki yerel iktidarları "bahşetti."

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O gün bugündür halka sitem ederler. Binlerce yıllık geleneklerini, inançlarını, kültürünü, giyinişlerini, şivelerini "moderin" bulmadıkları halka,iman etmedikleri için "yobaz" derler.Cumhuriyetin oy hakkı tanıdığı çobanla oylarının eşit olmasını milenyumda bile sindiremeyen bugöre, "ayak takımının" oyu olsa olsa "yanlış bilincin" ürünüdür. Doğal olarak onun kurduğu iktidarın da meşruiyeti olamaz. Darbeyle marbeyle, hatta gerekirse açık askeri müdahaleyle gönderilmesi (tercihen ABD mandası) mübahtır.

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Daha da fenası kendilerini "seçkin" gören bu, son dönemlerde halkçı anlamında "solcu" denmesidir. Sade bizde değil, ABD'de bile...Görüyorsunuz, hispaniklerden taşradaki milliyetçilere kadar dezavantajlı kesimlerden oy alan Trump "sağcı." AmaYani halkçı.Yersen...Evet ne yazık ki yediriyorlar.BaksanızaTwitter'ın, Facebook'un, YouTube'un Trump'a sansür yapmasını bile "gayet doğal" diye savunuyorlar.Haklısınız "sandık her şey değildir" de demişlerdi.Umarım ABD seçimlerinde şahit olduklarımız artık bize ciddi ders olur.ZiraSandıklar kapanınca,devreye soktular. Biden'asonuna kadar açtıkları sosyal medyadaTrump'ın sesini kapattılar.Küreselcilerin kuklalarına batsa da oy hakkımıza, demokrasimize ve Cumhuriyet'e gözümüz gibi bakmalıyız. Sosyal medyanın seçimleri manipüle etme potansiyelini iyi analiz etmeliyiz.ABD seçimlerini konuşurken meselemizin Trump olmadığını anlatmak için daha ne söylemeliyim?