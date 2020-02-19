Mahkeme dün'nın da aralarındabulunduğukararını verdi. Geçtiğimiz duruşmada müebbet hapis cezası istedikleri sanıkları beraat ettirdi.Ülke ikiye bölünmüş durumda...Gezi'cilerdiye seviniyorlar.Karşı taraftakilerse "diye sitem ediyorlar.Davanın başından beriDolayısıyla şimdi de buZira iddianamenin "sığlığından" yakınmamın nedeni de bugünkü sonucun geldiğini okumamdı.Ama kimseye dinletemedik.Hatta hukuki sürece dair eleştirilerin yapılmasını ve bazı "özensizliklerin" altının çizilmesini "liberal takıntı" diye değerlendirenler bile oldu.Tıpkı, ezberleri tekrarlamanın en güvenli yol olduğuna dairolduğu gibi.Keşke bu olayda aynı hatalara düşmeseydik.

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Ancak, mahkemenin birebir şahıslar hakkındaki kararı ne olursa olsun Gezi'ye dair kamuoyunun geniş kesiminin kanaati bellidir., kamu görevlilerininyaralandığı,günler organize bir faaliyetin birürünüdür.Ve hedef, ilk günlerde bazı vatandaşları da cezbeden ağaç hassasiyetiyle de alakalı değildir. Amacın 17-25 Aralık operasyonuyla devam ettirilecek bir süreç sonucunda,olduğu ortadadır.Olayları körükleyen oyunculardan'nın o günlerde söylediğişeklindeki itirafı da geyik konusu değildir.Bu yüzden şimdi karşımıza çıkıp "" diyen yargımız hiç kusura bakmasın.

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Bu arada daha önce 2007 yılında benzer bir operasyonla (Cumhuriyet mitingleri) Cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenmek istenen'ün Gezi Mahkemesi önceside ibretlik olarak tarihe geçti.herkesten öncedüşen Gül'ü takiben, Ahmet'nun yaptığı açıklamayıda unutmamak lazım.da "Gezi mağduru" olduğunadair şikâyetini geri çekmiş.Yoksamıdemeliyim?Öyle ya, Erdoğan'ın adaylığı engellenebilseydiTıpkı 15 Temmuz'da Erdoğan'ı ortadan kaldırmayı başarabilselerdi, bizi başsız komayacakları gibi...Sahi,hakkındahiç düşündünüz mü?