Bir sanatçının "diye bağırmasındandaha absürt bir şey varsasanırım o da "ürettirmiyorlarki" diye yakınmasıdır.Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte,kaygısından kaynaklanan budaha görünür oldu.Açın herhangi bir Facebook, Twitter, İnstagram hesabını, bakın...Kaç tane kendinivar, bir bakın.Tüm hesaplar,gibi...Basit politik mesajlar... Bol "kahrolsun"lu, "yaşasın"lı sloganlar...Hep yükselen tarafa doğru yatarak... Ve hep yakınarak, sitem ederek, söylenerek...Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi vizyona girerken, sosyal medya hesaplarınayerine,gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuresmini koyması mesela...Dahası, altınanotunu düşerek mutlusona bağlaması... Anlattığımruh halinin son ve en karakteristikörneği olmalı.Zira işlerin kesat gittiği son günlerde daha çocukça ya da dahaolanını bulmak kolay değil.

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Ama bir de eskisi gibi filmleri, şarkılarıyla değil detaraf olupgündeme gelen sanatçılarımıza sormalı değil mi?Onlara bakarsanız, haklarında son dönemde gündeme gelen tüm eleştirinin kaynağı politik... Yeniden çok moda olan deyimleMesela seçimlerde sahneye fırlayıp tuttuğu parti için açıkça oy isteyenSeçimden sonra vakit kaybetmeden, destek mesajları unutulmadan o partinin kazandığı Belediye'ye konser vermesi normalmiş gibi, kendisini eleştirenlere kızıyor.Mesele politik değil, zaten politika bu değil arkadaş.Sürekli didaktik bir dilde öğütler verdiğin gençler, senin yeni tanıştığın 1984'leri falan klasik diye okumuyorlar bile.İnsanlar sadece, "Be adam bari biraz bekle de sonra, baş başa yemeklerde selfieler çektiğin sevgili belediye başkanına" diyorlar.

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Yani kızdıkları şey tek kelimeyleİnsani bir şeyden bahsediyorum.Tıpkı kabızlık ve tezahürleri gibi...Ama tabii çok da üzerlerine gitmemek lazım. Ne de olsa rol modelleri memleketteki duayenler... Boynuz olsalar da geçecekleri kulak belli...Öyle ya, kendi adına açılan sanat merkezinin kapısına dikilen heykel tıraşa "" diyemeyen Zülfü Livaneli gibi işçi dostu, solcu, halkçı sanatçılarımız, ustalarımız var bizim.Evet, evet, Zülfü Bey'ingibi Nazım Hikmet'in omzuna koyduğu o heykelden bahsediyorum.görmedilerse gidip mutlaka görsünler...Söylediklerim bir anda gözlerinin önünde canlanacak.Garanti ediyorum.Bu arada Zülfü BeyNeden kabulettiniz bu pozu?Lütfen, "" falan deyin,söz inanacağız.Bunu da garanti ediyorum.