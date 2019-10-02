İktidarı belirleyen siyasi dalgalanmaların, genelde toplumunarasında yaptığı tercihe göre şekillendiğini gözlemliyoruz.Uzun yıllar devam eden tek partili döneminin küresel konjonktürle de bağlı aşırı, "Yeter söz milletindir" diyerekMenderes'in önünü açtı.Tıpkı 70'lerin sonuna kadar süren siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın geniş halk kesimlerinde yarattığıaradığı toplumsal meşruiyeti vermesi gibi...Ancak seçmenintercihini değiştirmesi sosyolojikolarak kaçınılmazdı.Evet, Kenan Paşa bir sağdan bir soldan kırkını astığından beri sokakta her gece üç beş genç birbirini öldürmüyordu belki... Amadünyanınaçmışkenhiç çekilmiyordu mesela.İşte Türkiye'ninönünü açan da toplumunpsikolojisinin siyasetten,ekonomiye kadar her alandadahatalepeden bir noktaya evrilmesiydi.

***

Tayyip Erdoğan'ı uzun yıllar iktidarda tutacak dalgayı kabartan dabıkanve 28 Şubat'ta iflahı kesilenkitleseloldu. Budönemde okuduğu bir şiir yüzünden hapse düşen Erdoğan, yıllarcaçevreler için canlı bir siyasi rol modeldi.Erdoğan, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük finans krizi olan 2001 yılındaki depremin ardından girdiği seçimlerdeda oyunu alıp iktidara geldi.Dev yatırımları ve altyapı çalışmalarının yanı sıra orta sınıfı da kayda değer şekilde genişletti. AB ile tam üyelik sürecinin başlatılması, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında yapılan reformlar, 12 Eylül Anayasası'nın sivilleştirilmesi, geçmişle yüzleşme, Çözüm Süreci gibi cesurca adımlar attı.

***

Türkiye siyaseti, 2013 yılından beri deyükseldiği sert bir mücadeleye sahne oluyor.Elbette bu sertliğin sorumlusu tek başınadeğil. Terör eylemlerini, darbe girişimini ya da ABD gibi yabancı devletlerin illegal örgütlere yaptıkları yardımlar açıkça gösteriyor ki,de burunları çorbamızda. Hep olduğu gibi...Ancak Türkiyeya dagibi kolay lokma olmadığını hem içerideki vesayet odaklarına hem degösterdi. Son yerel seçimleri de atlattığımıza göre önümüzde manipüle edilecek bir süreç yok.Dolayısıyla travmalarını atlatıp normalliği satın alan seçmenin önümüzdeki dönemde yumuşamasını bekleyebiliriz.Ben şimdiden, kaotik ortamda kamuoyundan haklı olarak yükselenyerini özgürlük söylemine bıraktığını düşünüyorum.Ve bu tartışmada, sıkça gönderme yaptığım,'nın muhalefetin de görüşüne sunduğu'ni bir ilk adım olarak çok önemsiyorum.Yargının ifade özgürlüğüne yönelikdizginlemek vegidermek gibi açılımları hedefleyen bu pakete katkı yapmak hepimizin boynunun borcudur.Zira biliyorsunuz, özgürlük çanları bir çalmaya başladı mı hiçbir bahane işitilmez.