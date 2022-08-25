6’lı masanın kaderi HDP’nin elinde

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de gençlerle birlikte Kocatepe'ye çıkacakmış. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunu anmak için astırdığı afişlerde Yunanistan'a göz kırpması, CHP ile İyi Parti'nin arasını gerdi.

İyi Parti hâlâ Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığı konusunda sessizliğini koruyor. Bazı CHP ve İyi Partililer de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda seslerini yükseltiyorlar. Altılı masanın cumhurbaşkanlığı için ilk aday adayları olan Ekrem İmamoğlu, doğal felaketlerde İstanbul'da olmaması ve fevri çıkışları sebebiyle gözden düştü.

Ancak Mansur Yavaş, medyada fazla yer almadığı ve sessizliğini koruduğu için hâlâ gizemini koruyor. Mansur Yavaş meydanlara çıktığında gizemli havanın bozulacağını ve liderlik vasıflarıyla uzaktan yakından ilgisinin olmadığının anlaşılacağını söyleyenler hiç de az değil.

Muhalif seçmende ise aday belirlemekte zorlanan 6'lı masaya tepki sesleri yükselmeye başladı. Anketlerde Erdoğan'ın oyu artarken, kararsız seçmenlerin istikrardan yana oy kullanacağı yönünde önemli sinyaller geliyor.

Tabii Mansur Yavaş'ın gizeminden daha fazla merak edilen şey ise HDP'nin tutumunun ne olacağı. Özetle 6'lı masanın kaderi, HDP'nin elinde. Masayı oluşturan sağ-muhafazakâr kökenli 5 parti ile CHP'deki Kemalistler, HDP'nin dayatması konusunda ne düşünüyorlar acaba? Masa devrilirse hiç sürpriz olmasın.



ABD, SURİYE'Yİ KARIŞTIRIYOR

Türkiye, Suriye'de PKK'ya yönelik harekâta hazırlanırken Amerikan uçakları Suriye'deki İranlıları vurdu. Haşdi Şabi denilen İranlı milisler, çok büyük kayıplar verdi. Bu hamleyle Amerika, "Suriye'de ben hâlâ varım ve bir yere gitmiyorum" dedi.

Hatırlanacağı gibi geçen haftalarda Erdoğan, Putin ve Reisi, İran'da buluşmuş ve bir zirve yapmışlardı. Bu zirvede teröre karşı birlik mesajı verilmişti. Tabii ki burada "terör" diye kastedilen şey aslında Amerika'ydı. PKK'nın ve FETÖ'nün arkasında Amerika olduğundan şüphe eden var mı?



ZELENSKİ'NİN SONU YAKIN MI?

Ukrayna'nın bağımsızlık gününde de Rusya'nın saldırıları devam etti. Ancak Rusya'dan beklenen büyük operasyon gelmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sonuna kadar direneceğini bir kere daha belirtti. Bu arada saldırı bekleyen Ukrayna'da Kiev dahil her yerde insanların toplanması yasaklandı. Amerika, tüm vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi için çağrıda bulundu.

Anlaşılan Batı, Zelenski'den yavaş yavaş ümidini kesmeye başladı. Batı'da ve kendi ülkesinde ciddi bir inandırıcılık sorunu yaşayan Zelenski'nin darbe endişesi yaşadığı da söyleniyor. Yakında günah keçisi ilan edilirse sakın şaşırmayın.

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