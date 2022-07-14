Biden Ortadoğu’da petrol arıyor

ABD Başkanı Biden önce İsrail'i sonra da Arap ülkelerini ziyaret edecek. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a sahip çıkarken Demokratlar Kaşıkçı'nın öldürülmesinde çok açık biçimde Suudileri suçlamıştı Ama petrol fiyatları ve ekonomik kriz, Demokratlara bu olayı unutturdu. Cumhuriyetçilerin seçimi kazanmasıyla birlikte ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinde duraklama dönemine girilmişti. Biden, Suudi Arabistan'da veliaht prensle de görüşüp petrol dilenecek.



NÜFUSU ARTMAYAN ÜLKE YOK OLUR

Çin'de ortalama yaşam 73'e çıktı ve bilindiği gibi gelecek yıl Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçecek. Bu arada Yunanistan ve Japonya sıfır nüfus artışı nedeniyle önümüzdeki yüzyılda yok olabilirler. Geçen yüzyılda bütün öğrendiklerimizin hepsi yanlış çıktı. Biz nüfus kontrolünü bir erdem zannediyorduk, meğer tam tersiymiş. Nüfusu artmayan ülke yok olurmuş. Tayyip Erdoğan'ın en az üç çocuk söyleminin önemi bir kere daha ortaya çıkıyor.



SICAKLAR KORKUTUYOR

Bugün bütün dünya anormal sıcakların gelmesinin beklentisi içerisinde. Özellikle Güney Avrupa bu sıcaklardan ürküntü içinde söz ediyor. Geçmişteki sıcak dalgalarında Fransa'da 50'ye yakın insan ölmüştü. Şimdiyse aşırı sıcağın ilk yansıması orman yangınları şeklinde oldu. Özellikle Portekiz'de ve Yunanistan'da orman yangınları durdurulamıyor.

Mevsimlerde ve iklimlerde değişiklik olduğu kesin. Ancak bunu insanlara ve özellikle fakir ülkelere fatura eden söylemlerden dikkatli olarak kaçınmalıyız. Dünya, tarihinde buz da gördü sel de. Bunların hiçbirinin sebebi insanlar değildi. Tüm gezegenler değişir. Bizim yapabileceğimiz, bu değişimlere ayak uydurmaktır.



YÜZME BİLMEYENLER DİKKAT

Türkiye'de yaz hızlı ve güzel başladı. Ancak özellikle iyi yüzme bilmeyenlerin Karadeniz kıyısında akıntılara direnememeleri ve açığa sürüklenerek boğulmaları çok sık rastlanan olaylar arasında. Bu nedenle cankurtaranların bulunmadığı plajlardan denize girmenin ölümcül olabileceği hatırlatılıyor. Bunun yanında yüzme bilenlerin en büyük sorunu ise denize balıklama yani kafa üstü atlama. Bu sebeple her yıl yüzlerce kişi sakat kalıyor. Kimse derinliğini bilmediği bir denize atlamamalı.

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