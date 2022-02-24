24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Amaç barış olmalı
MEHMET BARLAS
Amaç barış olmalı

Amaç barış olmalı

24.02.2022, Perşembe
Rusya'nın iki Ukrayna bölgesini kendi sınırları içine alma kararı olmuş bitmiştir.
Bundan sonra artık diplomatik tepkiler, NATO kanadının yaptırım listeleri ve Putin'in bütün bunları hafife alan konuşmaları gelecektir.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan vasıtasıyla tutumunu açıkladı ve Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.
Hemen ertesi gün Rus Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Ukrayna'yı tutması Türk-Rus ilişkilerine zarar vermez" dedi.

MÜTTEFİKLERE GÜVENİMİZ YOK
Altı çizilmesi gereken bazı noktalar var.
Mesela, madem müttefiklerimiz Amerika ve İngiltere böyle bir toprağın başka bir devletin toprağı olmasına razı değiller, neden Kıbrıslı Rumların bağımsızlık kararını kabul ettiler ve onları Avrupa Birliği'ne aldılar?
Ayrıca bir türlü çözemediğimiz başka sorun da şu: Rusya'ya karşı yanlarında yer almamızı istiyorlar ama PKK, FETÖ dahil Türkiye'ye karşı kim varsa destek veriyorlar.
Ayrıca Halkbank'a yaptıkları da, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye ambargo uygulamaları da hâlâ hafızalarda.
Darbe mevzularına girmiyorum bile.

NATO'NUN ÖMRÜ DOLDU MU?
Bu arada şunu da unutmayalım: "Tek millet iki devlet" diye bildiğimiz Azerbaycan bile dün Putin'le anlaşmaya vardı.
Yani durumlar çok karışık.
Bu NATO denilen şey, Sovyetler Birliği'ne karşı Varşova Paktı'nı yıkmak için kurulmuştu.
Şimdi ne Sovyetler Birliği var ne de Varşova Paktı.
Sonuç olarak, NATO'yu şimdi Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı kışkırtıcı bir unsur gibi kullanmak çok yanlış. Zaten bir işe de yaramıyor.
Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu NATO karmaşası ertesinde Putin'le yeniden diyaloğa girer.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yeni bir kriz 23.02.2022 Çarşamba
28 Şubat’tan anılar 22.02.2022 Salı
NATO Zayıflıyor 21.02.2022 Pazartesi
Erdoğan neden Afrika’da? 20.02.2022 Pazar
NATO ve Türkiye 19.02.2022 Cumartesi
Belirsizliğin sonuna doğru 18.02.2022 Cuma
YÖK’ün devrimsel kararı 17.02.2022 Perşembe
Amerika’nın zavallılığı 16.02.2022 Çarşamba
Özel günler vardır 15.02.2022 Salı
Dünyanın ve Türkiye’nin gündemi değişiyor 14.02.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA