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MEHMET BARLAS
Artık moralimiz bozuk değil

Artık moralimiz bozuk değil

09.02.2022, Çarşamba
Kovid testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çevresindeki uzmanların tavsiye ettiği tedaviyi tavizsiz bir şekilde uyguladığını biliyoruz.
Çevresindeki doktorlar, Erdoğan'ın D ve C vitaminini aksatmadan aldığını söylüyorlar.
Bu arada fiziksel olarak yorulmaması için uyku saatlerini aksatmadığının altı çiziliyor.
Erdoğan, bir nevi tedavi süreci yaşarken dış dünya diplomasi trafiğini de telefonla yürütüyor.

TELEFON DİPLOMASİSİ
Bunların belki de en önemlisi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile olandı.
Bu arada bazı devletler ve kurumlar, Erdoğan'ın izlediği politikalardan övgüyle bahsediyorlar.
Örneğin, NATO'dan Erdoğan'ın politikalarına önemli bir destek geldi.
Bir hayırlı haber de Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğun başlaması.

BAKAN DÜNYAYA ANLATIYOR
Türkiye'nin ana sorunu olan ekonomik darboğazlar ve bunların aşılması için izlenecek yol, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati aracılığıyla Avrupa'ya iletildi.
Bakan Nebati, Londra'dan sonra Paris'te dünya ekonomik çevrelerine Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasını anlatacak.
Ancak bir gerçek var...
Özellikle enerjideki zamlar önlenemiyor. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu bu.

DİNLENMESİNE VESİLE OLDU
Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığındaki gelişmeleri yakından izliyor.
Bu konuda sık sık açıklamalar yapılmakta.
En sağlıklı bilgilendirmeyi de Emine Erdoğan yapıyor.
Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği "hafif soğuk algınlığı" belki biraz dinlenmesine de vesile olmuştur.
Şimdi hepimiz Erdoğan'ın yeniden meydanlarda kitlelerle buluşmasını bekliyoruz.
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