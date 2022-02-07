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MEHMET BARLAS
Sağlık diliyoruz

Sağlık diliyoruz

07.02.2022, Pazartesi
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın halkı ile aynı kaderi paylaşması kuşaklar boyu anlatılacaktır. Kendine çok iyi baktığı ve tedbirlere sonuna kadar dikkat ettiği için bugüne kadar Kovid'e yakalanmadığı biliniyordu.

AŞI OLAN DA YAKALANABİLİYOR
Bir gün Ankara'da, bir gün Arnavutluk'ta, bir gün Trabzon'da, bir gün Ukrayna'da ve arada bir kendi evinde bulunan bir cumhurbaşkanının ortalıkta dolaşan virüse yakalanmaması adeta imkânsızdı.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi aşılardan kaç kez olduğu da merak ediliyor. Çünkü artık bu konu da çok tartışılıyor. Dört ya da beş aşı yaptırıp yine de hasta olanlara çok rastlıyoruz.
Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra Sağlık Bakanı'yla karşılıklı oturup bu çok önemli konuyu masaya yatıracaktır.

CUMHURBAŞKANI ÇÖZÜM BULACAKTIR
Görünen o ki bu hastalığa yakalanan herkesin hastaneye yatması gerekmiyor. Lüzumsuz hastaneye yatmalar beraberinde çözümsüzlüğü de getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı bütün bu tartışmalara açıklık ve çözüm getirecektir.
Canını dişine takarak ülkesi için bir yerden bir yere gitmeyi görev sayan Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine sağlık diliyoruz.
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