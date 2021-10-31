Biden görüşse ne olur, görüşmese ne olur?

Türk-Amerikan ilişkileri bir garip çizgide ilerliyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlık konuları çözümsüz olarak hep erteleniyor. F-35 uçakları artık gelmeyecek, belli. F-16'lar da şüpheli.

Bir de Amerikan Başkanı Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme meselesi var.

Şu anda Roma'daki G20 zirvesinde doğal olarak karşılıklı buluşuyorlar. Ama bu bir Türk-Amerikan görüşmesi değil.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcülerine bakarsanız Biden, Erdoğan ile Glasgow'da görüşecekmiş.



SIFIR DEĞERİ VAR

Aslında hiç görüşmese daha iyi olur. Çünkü Türkiye'den ne istediklerini çok iyi biliyoruz.

Çin'e ve Rusya'ya karşı Amerika'nın yanında olmamızı istiyorlar. Buna karşı Yunanistan'ın yanında durup Türkiye'yi tehdit etmekten asla vazgeçmiyorlar.

Bu Biden, Amerikan siyasetinde alay konusu bir kişilik. Ama Amerika'nın resmi başkanı olduğu için dünyada ülkesini temsil ediyor. Yani işin özünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sıfır değeri var.

Bizim Amerika'dan istediklerimiz hiçbir zaman kabul edilmiyor. Mesela şu Fetullah Gülen... CIA'ya dayanarak bütün dünyadaki Türkleri ezmeye çalışıyor.

Aynı şekilde şu PKK ve PYD... Amerika'nın silahları ve parası olmasa PKK da yoktur PYD de.



FANTEZİLER DAHA GERÇEK

Sonuçta bu Biden bizimle görüşse ne olur görüşmese ne olur?

Ben bir vatandaş ve bir seçmen olarak Rusya'nın Putin'ine daha çok güveniyorum.

Türkiye'nin başını Afganistan belasına sokan NATO'ya hiç güvenmiyorum.

Bütün bu durumları değerlendirdiğinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşke kendiliğinden "Biden ile görüşmek istemiyorum" dese.

Bu söylediğim bir fantezi ama bazen fanteziler de gerçeklerden daha gerçek oluyor.

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