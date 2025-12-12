Viral Galeri Viral Liste Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davasında gelişme! Yargılanmasına devam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda İmamoğlu hakkında açılan dava kapsamında, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 16:22
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Savunma yapan İmamoğlu, duruşmada görev alan hakimin yargılandığı mahkemenin hakimi olmadığını, mahkeme hakiminin bir ay içerisinde göreve başlayacağını dile söyledi.

Bilirkişiyi eleştirdiği için yargılandığını savunan İmamoğlu, "Kendisi muhasebe alanında görev yapan biri. Beylikdüzü'nde oluşturulan bir davada olmadan oluşturulan bir rapor var. Öyle bir rapor yok. Bu davadaki maharetinden sonra kendisine peş peşe görevler verildi. Bu dosyalar benimle ve çevremle ilgiliydi. Olması mümkün olmayan bir ihtimalle bu arkadaş görevlendirildi. İlk İETT, sonra İSFALT soruşturmasında devam etti." dedi.

Söz konusu bilirkişinin aleyhe rapor yazmakta çok hızlı olduğunu öne süren İmamoğlu, "Göreve başlamamızdan önce 2018'de yapılan İSPARK'taki ihale usulsüzlüğünü yargıya taşıdık. Yine bu kişi bilirkişi oldu. Sonuç ne oldu 'Kusur yok.' oldu." şeklinde beyanda bulundu.

İmamoğlu, Beşiktaş ve Esenyurt'taki belediyelere yönelik operasyonları başlatan raporların da bu bilirkişiye ait olduğu iddiasında bulundu.

İmamoğlu'nun savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaa için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 30 Mart 2026'ya erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'da 8 bin bilirkişi olduğunu ancak İmamoğlu ve çevresiyle ilgili tüm davaların tek bilirkişinin önüne düştüğünü öne sürdü.

