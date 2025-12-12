Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davasında gelişme! Yargılanmasına devam edildi

Söz konusu bilirkişinin aleyhe rapor yazmakta çok hızlı olduğunu öne süren İmamoğlu, "Göreve başlamamızdan önce 2018'de yapılan İSPARK'taki ihale usulsüzlüğünü yargıya taşıdık. Yine bu kişi bilirkişi oldu. Sonuç ne oldu 'Kusur yok.' oldu." şeklinde beyanda bulundu.

İmamoğlu, Beşiktaş ve Esenyurt'taki belediyelere yönelik operasyonları başlatan raporların da bu bilirkişiye ait olduğu iddiasında bulundu.