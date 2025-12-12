Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davasında gelişme! Yargılanmasına devam edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda İmamoğlu hakkında açılan dava kapsamında, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
