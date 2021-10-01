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MEHMET BARLAS
Erdoğan her şeyi açıklıyor

Erdoğan her şeyi açıklıyor

01.10.2021, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı gezileri dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası sorunlarına bakış açısını çok iyi biliyoruz. Son olarak Putin ile yaptığı Soçi zirvesinden sonra yaptığı açıklamalar herkesin zihninde kalacaktır.
Bazı noktaları vurgulayalım;
1. Türkiye, 1 milyar 400 milyon dolar ödediği için F-35'leri mutlaka Amerika'dan istiyor.
2. Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminden asla vazgeçmeyecek.
3. Akkuyu'da inşaatı devam eden nükleer santral bittikten sonra Türkiye'de iki tane daha nükleer santral yapılacak. Ancak bunun Ruslar'la mı olacağı belli değil.
4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'a gönderdiği sert mesaj yerine ulaştı. Sonuçta Erdoğan ve Biden Roma'da G-20 Zirvesi'nde görüşecekler.
5. Türkiye'nin dış ticaretinde Rusya çok önemli yer tutuyor. Sonuçta Rusya'nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye de Rusya'da 1.5 milyar dolar yatırım yapmış.
6. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sisteminden asla vazgeçirmeyeceğini ve yeni bir anayasa yapımının gündemde olduğunu yine vurguladı.

SERBEST PAZAR
Türk siyasetinde şu anda herkesin çok yakından ilgilendiği konu fiyat pahalılığı. Bu olay bazılarını serbest pazar düşmanı haline getirdi. Hatta bir CHP'li üç harfli zincir marketleri şehir dışına taşımak istediklerini söyledi. Boyunca deneyden ve Turgut Özal gibi bir hocanın liderliğinden sonra Türkiye'nin hâlâ serbest pazar ekonomisine adeta böyle bir şey yokmuş gibi bakması şaşırtıcı oluyor. Bu arada Merkez Bankası'nın faizleri bir puan düşürmesinin sonuçlarını yükselen dolar fiyatında görüyoruz.
Türkiye gerek dış politikada, gerek terörle mücadelede, gerekse uluslararası ilişkilerde hem aklın hem de çıkarlarının gereğini yapmakta. Bu çizginin ekonomi alanında da devam etmesi ülkenin geleceğini aydınlatacaktır.
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