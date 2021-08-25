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Haberler Mehmet Barlas Bu kadar yalanla muhalefet bile olunmaz
MEHMET BARLAS
Bu kadar yalanla muhalefet bile olunmaz

Bu kadar yalanla muhalefet bile olunmaz

25.08.2021, Çarşamba
Hafta içinde BBC'nin yayınladığı saçma sapan bir haber hepimizin kafasını karıştırmıştı.
Bu habere göre İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Afgan göçmenler için Türkiye'de ve Pakistan'da üs kurmaktan söz ediyordu.
Türkiye'de Cumhurbaşkanı dahil bütün yetkililer "Bir tane bile göçmen alamayız" içerikli demeçler verirken İngiliz Bakan'ın bu saçma sözleri herkesi şaşırtmıştı.
Ama yayınlandıktan bir gün sonra BBC bu haberin asılsız olduğunu açıklayıp özür diledi.
Ne var ki Türkiye'de ortak aklın dışındaki uçuk akılları temsil eden bir muhalefet var.
Mesela, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu yalan haberi kullanarak Tayyip Erdoğan'a hitaben "Artık İngilizlere mi servis vereceksin" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ise yem görmüş aç balık gibi bu yalan haberin üzerine atlayıp sanki doğruymuş gibi tepki gösterdi.

KİFAYETSİZ MUHALEFET
Türk demokrasisinin hastalıklı yanı olan dayanaksız muhalefeti sürekli eleştiriyoruz.
Tabii ki demokrasilerde en fazla eleştiriye ihtiyacı olanlar iktidarlardır.
Oysa Türkiye'nin hastalıklı muhalefeti bu temel kuralı tersine çevirdi.
Yani muhalefet, iktidardan çok eleştiriye ihtiyaç duyuyor.
Bu acı tablonun sonuçlarını 18 yıldır her seçimde gördük.
İktidar olamayan bir muhalefet var burada.
Yalanları ve asılsız iftiraları sürdükçe belki muhalefet bile olamayacaklar.
Bizden söylemesi... Sonuçta bu tablo devam ettiği sürece Türk demokrasisinin muhalefet ihtiyacı hiç bitmeyecektir.
Çünkü o eski halk deyişindeki gibi, yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmıyor.
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