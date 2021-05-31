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Haberler Mehmet Barlas Hem Ukrayna ile dost hem Amerika ile müttefik olarak Rusya ile de aramız iyidir...
MEHMET BARLAS
Hem Ukrayna ile dost hem Amerika ile müttefik olarak Rusya ile de aramız iyidir...

Hem Ukrayna ile dost hem Amerika ile müttefik olarak Rusya ile de aramız iyidir...

31.05.2021, Pazartesi
Türkiye dış ilişkilerini geliştirirken, zaman zaman zaman zor olan yolu seçiyor. Örneğin temel bir dostluk ilişkisi kurduğumuz Rusya ile aynı anda dostluğa sığmayan durumlar da oluşabiliyor. Mesela Türkiye'nin Ukrayna ile kurduğu dostluk ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin Ankara tarafından kabul edilmemesi, dostluğa sığmayan durumlara örnek olarak gösterilebilir. Mesela bu durum Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından da bir uyarı şeklinde seslendirilmişti.

Gelişiyor
Sonuçta Türk-Rus ilişkileri her şeye rağmen gelişiyor ve devam ediyor. Bu ilişkinin son durumu Haziran başında Rus turistlerin Türkiye'ye gelmeleri veya gelememeleri ile anlaşılacaktır. Ancak görmemiz gereken bir gerçek var. Hem NATO üyesi, hem Amerikan müttefiki olarak Rusya ile dostluk kurmak hüner isteyen bir şeydir. Çünkü şu anda Biden Amerika'sı Rusya'yı tehdit etmek için her yolu deniyor. Eski Varşova Paktı üyeleri Rusya'ya karşı silahlandırılıyor. Bu arada Türkiye'nin de Polonya'ya veya Ukrayna'ya silah sattığını unutmayalım.

S-400'ler
Ancak Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi olan S-400'ler de Türk Amerikan ilişkilerinin bir engelidir ve Amerika'nın tüm ısrarına karşın Türkiye S-400'lerden vazgeçmiyor. Ayrıca Rusya ile Türkiye'nin Azerbaycan ve Suriye konularında aynı titreşim sayısına sahip olduklarını unutmayalım.

Ve Yunanistan
Sonuçta Türkiye adeta bizi hedef alan silahlanmaya ve kışkırtmalara rağmen Yunanistan'la diyaloğu sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu anda Yunanistan'dadır. Yıllardır ilişkilerin kopuk olduğu Mısır'la yeniden diyalog başlatılmıştır. Amerika ile de her düzeyde görüşülüyor.
Bakalım Rus turistler Haziran'da gelecekler mi?
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