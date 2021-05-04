Türkiye’nin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur

Yabancılar ve kendilerini yabancı olarak görenler hep aynı soruyu sorarlar... "Durumu nasıl görüyorsun?" "Ülkenin gidişi hakkında ne düşünüyorsun?" "Ekonomi ne olacak?"

Bu tip soruları soranlara hep aynı cevabı veririm:

- Ben kendimi bildim bileli bu ülkenin bugünü dününden, yarını da bugününden daima daha iyi olmuştur... Bu durumun değiştiğini hayatım boyunca hiç görmedim. Özetlersem, ben ülkeme çok güveniyorum...



İstisnalar

Tabii ki durumu farklı gösteren gelişmeler de zaman zaman olabilir. Örneğin, içinde bulunduğumuz ve tam kapanma denilen anormal yaşam tarzını daha da karmaşıklaştıran durumlar var. Polisin önüne gelene ceza yazması ve bu cezaların insanların gelirlerinin çok üzerinde olması böyle durumlara örnek olabilir. Bunun gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Büyükada'nın fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Atların 224'ünün bakımsızlıktan öldüğü öğrenildi. Ama yine de yarına güvenmeliyiz.



Rekor kırılıyor

Mesela, dün nisan ayı ihracatımızın 18.8 milyar doları geçtiği açıklandı. Yani bu gidişle yıllık ihracat rakamı 200 milyar dolar olabilir. Sonuçta nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4.6 milyar dolardan 3.1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19.5 puan artışla yüzde 85.7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97.7 oldu.



Terörle mücadele

PKK terörüyle mücadeleye ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da Türkiye'nin yarınına güveni artırır nitelikteydi. Buna göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile arama tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen sığınak ve çok sayıda mühimmat METİ timimiz tarafından imha edildi.

Evet... Haziranda da Kanal İstanbul'un temeli atılıyor. Böyle sayısız gelişme var kısacası.

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