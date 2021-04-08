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MEHMET BARLAS
Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor

Siyasette 2023 seçimlerine kadar sürecek bir sertlik başlıyor

08.04.2021, Perşembe
Mesleği siyaset olanlar, 2023 yılındaki seçimlere kadar sürecek sert bir üsluba hazırlıklı olmalılar. Bu sertliğin tek kaynağı tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan değildir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti sözcüleri de siyasetin sertleşmesi için dillerinden geleni yapmaktadırlar. Ayrıca son emekli amiraller muhtırasına katkıda bulunanların da siyaseti sertliğe götürecek girişimlerine ara vermeleri beklenemez. Ve tabii ki devrede bir de FETÖ'cüler var.

Darbe kokuyor
Sertleşmenin kurdelesi, dünkü AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından kesildi. Erdoğan, amiraller muhtırasından girip Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına kadar çeşitli güncel konuları ele aldı. Emekli amiraller muhtırası için "Buram buram darbe iması kokuyor" diyen Cumhurbaşkanı, "Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır" dedi.

Başkomutan Kılıçdaroğlu
CHP'nin darbe kokan bildiriyi aklamaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, ''Emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyorlar. Zaten orada onun imzası var, imzayı atan o. Önce onun temizlenmesi lazım. Temizlenmedikten sonra kendisini kurtaramaz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında şunları da söyledi:

Yalan ve yanlış
"Bir günden bir güne bu zatın ağzından, 'Tamam, pek çok eksik ve hatta var ama memlekette şöyle iyi bir şey de yapıldı' sözünü duymadık. Tam tersine CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili. İzmir'e bir bak. İzmir'e neler yaptı bu iktidar? Çevre illerle, hatta uzak illerle, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, buralara ne gibi bağlantılar yapıldı? Ne gibi yatırımlarla İzmir buralara bağlandı? CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?"
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