Salgına karşı kurtarıcı olarak aşıyı beklerken biraz gülelim mi?

Mizah sadece güldürmek için kullanılan bir edebiyat yöntemi değildir. İnsanlar ve toplumlar üstesinden gelemedikleri zor durumları hafife almak ya da güçlülerin zulmüne karşı kendilerini korumak için de mizahın çeşitli türlerine başvururlar. Bu açıdan gülünç fıkralar, karikatürler ve hatta şiirler bile mizah kapsamına girebilir. İçinde bulunduğumuz yıl insanlığa musallat olan koronavirüs de, bu açıdan şimdi mizaha konu olmakta...



Uyarılar

Yaşanılan yıllarda insanların nelere dikkat etmeleri gerektiği mesela şöyle öneriliyor:

2020'de negatiflerle yakınlaşmayın.

2021'de pozitiflerle asla yakınlaşmayın. 2022'de kendinizden başka kimseyle yakınlaşmayın.



65 yaşından büyükler

Bir karikatürde gazetesini okuyan bey, hanımına şöyle diyordu:

"- Hanım baksana 2021'de 65 yaşından büyük olanların pencereden sokağa bakmaları da yasaklanacakmış..."



Test pozitif çıkınca

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam odasına kapanmış ve bir kâğıda harıl harıl bir şeyler yazmaya başlamış. Hanımı merak içinde "Ne yazıyorsun öyle telaş içinde" diye sorunca gülümseyerek cevap vermiş:

"- Korona testim pozitif çıktı ya... Şimdi kimleri kucaklayıp öpeceğimin listesini yapıyorum."



Rahatlamışlar

Biraz eskimiş olan bir fıkra da şöyle: Bir banka şubesine maskeli altı kişi girince herkes ya bunlar korona hastalarıysa diye telaşlanmış... Ama sonra bunların bankayı soymak için gelen haydutlar oldukları anlaşılınca herkes rahatlamış.



Şiirler de var

Dergipark.org.tr'de İlkyaz Yıldız imzalı bir araştırma, gülmece nitelikli şiirlere de yer vermişti... Bunlardan birkaç örnek şöyleydi:

"Oy korona korona / Herkes girsin horona/ Horona girmeyenler / Yesin sizi korona / Eller çok yıkanacak / Dirseğe hapşurulacak / Sarılmak öpüşmek yok / Uzaktan bakılacak"

"- Kellepaça sirke bunun ilacı / Durma ye bol bol acı / Elbet bir gün öleceğiz be hacı / Ey korona sen kimsin"

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