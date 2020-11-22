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MEHMET BARLAS
Avrupalılar görmezden gelseler de Türkiye’nin hedefinde hâlâ Avrupalılık var

Avrupalılar görmezden gelseler de Türkiye’nin hedefinde hâlâ Avrupalılık var

22.11.2020, Pazar
Bugünki Avrupa'nın problemi çaplı devlet adamlarının yerine Macron türü çapsız siyasetçilerin kıtanın yarınını karartmaları değil midir? Türkiye'nin NATO'ya alındığı, Ankara Antlaşması ile Avrupa Birliği'ne davet edildiği dönemlerin yerine, Türkiye'yi adeta düşman gören isimler işbaşına geçmiştir.

Hedef aynı
Ama Türkiye'nin Avrupa vizyonu ise aynen devam etmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ın haksız iddialarına dayalı olarak Türkiye'ye ambargo uygulanmasını görüşürlerken, Türkiye "Hedefimiz Avrupalılıktı" çizgisini devam ettiriyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle AK Parti il kongrelerine gönderdiği mesajlarda özetle şöyle konuştu:

Gelecek tasavvuru
"- Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Dostlarımızla, müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği içinde olmak istiyoruz. AB'den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz."

Kalın da Avrupa'daydı
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Zirvesi öncesinde dün Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İbrahim Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı. Kalın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, AB liderlerinin bu ilişkiye stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.

Diyalog şarttır
AB'nin bölgesel konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kalın, bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğinin tüm tarafların çıkarına olacağını vurguladı. İkili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Kalın, giderek stratejik önem kazanan Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce pozitif gündeme geçilmesinin önemini vurguladı.
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