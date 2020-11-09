“İşgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüğe kavuşturan Azerbaycan’ı kutluyoruz”

Gerek uluslararası siyasette gerekse iç siyasette izlenen gelişmeler hızla neticeye kilitlenmeye başladı. Bunların en dikkate değer olanı ise, Dağlık Karabağ'da Şuşa'nın Azerbaycan tarafından zapt edilmesiydi. Devlet Başkanı Aliyev tarafından müjdelenen bu olaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk halkının duygularını seslendirerek şöyle katıldı:



Kutluyoruz

"- Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir."



Soylu iyileşti

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli Toplu Açılış Töreni"ndeydi. Cumhurbaşkanı buradaki konuşmasında, "Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." dedi.

Bu arada koronavirüs tedavisini başarı ile atlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tedavi sonrası ilk kez 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Soylu'ya geçmiş olsun diyoruz...



Amerika'da Biden dönemi

Dünyada günün en spektaküler gelişmesi ise Joe Biden'ın Trump'ı yenerek Amerika'ya başkan olmasının kesinleşmesiydi. Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar başladı. Başkent Washington'da sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık Biden lehine sloganlar attı, müzik eşliğinde dans etti. New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago gibi kentlerde de insanlar meydanlarda toplanarak veya araçlarından korna çalarak seçimin sonucunu kutladı.

Seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Trump'ın bundan sonra ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

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