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Haberler Mehmet Barlas Amerika’daki seçim kampanyası ayıplarla devam ediyor
MEHMET BARLAS
Amerika’daki seçim kampanyası ayıplarla devam ediyor

Amerika’daki seçim kampanyası ayıplarla devam ediyor

23.10.2020, Cuma
Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren iki tane uluslararası gelişmenin nasıl sonuçlanacağını kestirmek pek mümkün değil. Bu gelişmelerden birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimidir, diğeri de halen devam eden ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ'da yer alan savaştır...

Başkan seçiliyor
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin bugüne kadar yer alan gelişmeleri bu ülkede basın özgürlüğü ve demokrasi gibi olguların ne kadar eksikli olduğunu kanıtlamıştır. Belirli medyalar Trump'ın seçimi kazanmaması için kendi yayınlarına sansür uygulamakta ve bu arada düzmece haberlerle Biden'ı güçlü göstermeye çalışmaktadırlar. Bu arada Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna gibi ülkelerle sürdürdükleri kirli çıkar ilişkileri de ayyuka çıkmış durumdadır.

Anketler ne diyor?
Anketlere bakarsanız Trump'ın seçilmesi imkansız gibi görünüyor. Ancak 2016 seçimleri öncesindeki anketlerde de Hillary Clinton, Trump karşısında favori adaydı. Bu nedenle sonuçlar belli oluncaya kadar kimin seçileceğini söylemek galiba mümkün değildir.

Azerbaycan ve Ermenistan
Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ konulu savaşa gelince, askeri açıdan bu savaş Ermenistan'ın feci yenilgisi ile sürüyor. Bu savaşı başlatan Ermenistan Başbakanı Paşinyan başta Rusya olmak üzere çeşitli devletleri olaya karıştırma çabası içinde. Ama özellikle Rusya bunun mümkün olmadığını resmen açıkladı. Sonuçta iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova ve Washington gibi başkentlerde nafile barış görüşmeleri yapıyorlar. Türkiye'nin açıkça bir taraf olduğu bu savaş, herhalde Paşinyan'ın istifası ile ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olması ile sona erecektir.
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