Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre Macron hadsiz ve edepsiz bir kişi

Yurttaki ve dünyadaki gelişmeler gerçekten çok karmaşık. Örneğin ABD Başkanı Donald Trump gerçekten koronavirüse yakalandı mı, yoksa bu bir seçim hilesi miydi? Üç gün içinde hastaneden çıktığı için bu konudaki kuşkular artıyor. Fakat unutmayalım ki bu hastalığın belirtileri yedi günde belirli hale geliyor. Belki de Trump gerçekten hasta ve Amerika'daki belirli çevreler onu yok etmek için bir planı uyguluyorlar.



Macron'a uyarı

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Töreni'nde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyet'le ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Bu sözler hadsiz ve edepsizliktir. Sen kim oluyorsun ki İslam'ın yapılandırılması sözünü ağzına alabiliyorsun" dedi..



Erdoğan ve Bahçeli

İçeride belirli çevrelerin hemen her konuda kafaları çok karışık. Ülkenin hayati çıkarlarını ilgilendiren konularda bile bu çevrelerin düşünceleri kargaşa içinde... Açıkçası 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişiminden bu yana toplumun duygularına ve düşüncelerine cevap verebilen iki siyasi liderden biri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, diğeri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir. Bu iki liderin uyumu ve işbirliği devam ettiği sürece Türk siyasetinde bir boşluk olmayacağı kesindir.

Bu bakımdan Sayın Bahçeli'nin dünkü MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın bazı bölümlerini kayda geçirmek yararlı olacaktır.



"Kılıçdaroğlu'na tavsiyem..."

"- Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki, kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne diğer siyasi yandaşlara temas etmiştir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, yeni bir iskambil destesi alarak birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kâğıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından siyasetçi taklidi yapmasında fayda vardır."



Azerbaycan'a destek

"- Karabağ, Azerbaycan'ın hakkıdır, helalidir. Terör devleti Ermenistan, 27 Eylül'de sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de saldırmıştır. Şakamız yoktur, işgalcilerin şakağına sıkacak irademiz hamdolsun vardır hatta sefer için tetikte beklemektedir. Gerekirse aynı bayrak altında aynı sipere gireriz. Ermenistan katil bir devlettir. Bu ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir. Erivan yönetimi maşadır. Emperyalizmin yılan başlı kuklasıdır. Ermenistan'ın masumları hedef alması, insanlık suçudur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Korkak Ermenistan sivillere saldırmıştır."

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