“Eski sömürgecilerin bu gölge oyunundan artık bıktık...”

Gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini hedef alan çok uluslu tehditler, tabii ki bizi öfkelendirmekten başka işe yaramıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerde daima uzlaşmayı ve barışı seçtiğini bilenler, Yunanistan'ın Fransa'nın tahriki ile macera yolunu seçmesini hayretle izliyorlar.



Erdoğan'ı izlemeliyiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin olaylara bakışını ve bundan sonra izleyeceği yolu anlamak isteyenler için en akılcı yöntem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konulara ilişkin görüşlerini izlemektir. Dün Adli yılın açılışı dolayısıyla yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu sorunlara ilişkin görüşlerini çok açık ifadelerle açıkladı.... Bu görüşleri hatırlamamızda yarar vardı:



Laf cambazlıkları

"Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez olarak gören kimi devletlerin, diğerlerine karşı sergiledikleri zalimlikleri örtmeye artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları da yetmiyor. Demokrasiye, güvenliğe ve refaha sadece dünyanın belli toplumlarının sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur. Adalet talebi, dünyanın en ücra köşelerine kadar tüm toplumların bünyelerinde filiz salmaktadır"



Hak ve adalet arıyoruz

"Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir."



Gölge oyunundan bıktık

"Tarih boyunca, hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak, kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp, yem etmeye çalışmak artık komik kaçmaya başladı. Asırlardır Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devri sona eriyor."

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