Meğer insanlık global bir krize karşı çok hazırlıksızmış

Koronavirüs salgını çok dramatik bir global gerçeği açığa çıkardı. Meğer insanlık bu tür krizlere karşı hazırlıklı değilmiş. Yaşanılan dünya savaşlarına rağmen, insanlık dünyayı tozpembe görmeye şartlanmış... Şimdi işleyen kurumların yerine nelerin geçeceği hala bilinmiyor. Kıtanın kaderini değiştirdiğine inanılan Avrupa Birliği bile yetersizlikler arasında inişe geçmiş durumda.



Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Şanslı olduğumuz için mi, yoksa siyasal bilincimizden ötürü mü bilemiyorum. Eğer bu koronavirüs salgınına eski sistemde, mesela parlamenter modelde yakalansaydık, ne yapardık acaba? 1999 depremi gibi büyük bir felaket karşısındaki çaresizliklerimizi hatırlıyor musunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu ve her çeşit sorumluluklar içerdiği Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye için koronavirüs salgınının bir felakete dönüşmesini engelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iki yıllık icraat bilançosunu açıklarken, bu gerçeği hepimiz herhalde hissetmişizdir.



Dünya krizde

Ancak dünya Türkiye'den ibaret değil. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Asya'nın, Afrika'nın ülkeleri ekonomik krizlerin pençesinde kıvranıyor. Çoğu ülkelerin krizler için sakladıkları fonlar tükenmiş durumda. Bazı Afrika ülkeleri için açlık en aktüel sorun halinde. Amerika Birleşik Devletleri ise, neredeyse bir iç savaşın eşiğine geldi. Rönesansın doğum yeri İtalya'nın koronavirüse teslim olması bile kayda değer bir durumdur.



Nükleer denge

Galiba şu anda şükretmemiz gereken durum dünya ülkeleri arasındaki nükleer dehşet dengesidir. Bu dehşet dengesi olmasaydı insanlık kim bilir kaç tane yeni dünya savaşı yaşayacaktı? 1945'ten geriye doğru insanlık tarihinin savaşlarını gözden geçirirseniz ne demek istediğimi anlarsınız. İnsanlık artık vekalet savaşlarını ve teröre verilen desteği de bitirse, çok hayırlı olacaktır.



Biz güçlüyüz

Sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yeni dünya düzenine eskisinden daha güçlü, kararlı ve istikrarlı giriyoruz. Ama bir ülkenin durumu, dünyanın yönünü belirleyemiyor. Dilerim önümüzdeki dönemin istikrarsızlıkları ve bunalımları bizi çok etkilemeden geride kalırlar.

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