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Haberler Mehmet Barlas Türkiye’nin sağlığına yönelik en büyük tehdit 65 yaşını geçenlerden mi geliyor?
MEHMET BARLAS
Türkiye’nin sağlığına yönelik en büyük tehdit 65 yaşını geçenlerden mi geliyor?

Türkiye’nin sağlığına yönelik en büyük tehdit 65 yaşını geçenlerden mi geliyor?

19.07.2020, Pazar
Türkiye'nin koronavirüs salgını ile doğrudan tanışmasının üzrinden beş ay geçti. Bu beş ay boyunca, yaşam süremiz boyunca hiç görmediğimiz olağanüstü önlemlerle birlikte yaşadık. Sokağa çıkma yasakları bile hayatımıza yön verdi. Esnaf ve küçük işletmelerin sahipleri doğal olarak zor durumlara düştüler.

Normale dönüş
Şimdi bir normalleşme süreci içindeyiz. Yasaklar azalıyor. İnsanlar yeniden deniz kıyılarında tatil yapmaya başladılar. Önümüzdeki Kurban Bayramı'na dönük olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakların ve olağanüstü önlemlerin söz konusu olmadığını açıkladı. Yani ev hapsi artık söz konusu değil. Kurban Bayramı'nda ziyaretler de yapılabilecek.

Tehdit edenler
Peki geride ne kaldı dersiniz? Eğer yaşınız 65'i geçmişse, bu sorunun cevabını kolayca verirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığını ve güvenliğini artık tehdit eden tek kesim 65 yaşını geçmiş olan 7-8 milyon insandır. Bunların akşam saatlerinde sokağa çıkmaları yasaktır. Kazara dışarı çıkmak zorunda kalırlarsa, kaymakamlıklardan izim almalıdırlar.

Zor bir hayat
65 yaşını geçen bir kişi bir başka şehre gitmek zorunda kalırsa, yine kaymakamlıktan izin gerekir. Ama bu izinle bir başka şehre gitmişseniz, oradan ayrılmanız da kolay değildir. Yeni bir izin almak şarttır.

Bizi unuttu mu?
Bütün bu durumları enine boyuna tartışan 65 yaş üzerindekiler, "Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi unuttu mu, ya da bizi gözden mi çıkardı" diye tartışıp duruyorlar. Koronavirüs salgınına süresiz biçimde kurban edilen 65 yaş üzerindeki Türkiye vatandaşlarının durumu anlayıp kabullenmeleri kolay değil yani...

Sağlık sorunları
Salgın sürecine ilişkin bir başka mesele de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artık kendisini Sağlı Bakanı değil de koronavirüs bakanı olarak görmesi değil mi? Her akşam televizyonda açıklama yapmanın cazibesi, onu Sağlık Bakanlığı'nın gerçek sorunlarına yabancılaştırdı. Örneğin geçen yıl 435 bin 941 kişi öldü ve bu ölümlerin ilk sırasındaki sebep dolaşım bozukluklarıydı. İkinci sıradaki neden ise tümörlerdi.

Hatırlatmalar
Kısacası Sağlık Bakanı sadece koronavirüse kilitlenerek Türkiye'nin gerçek sağlık sorunlarının çapını anlayamaz. Sadece iletişimin büyüsüne kapılarak günlerini geçirir. Salgınla tanışmamızın beşinci ayı sona ererken, bunları düşündük... 65 yaşını geçenlerin feryadını da duyurmayı denedik.
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