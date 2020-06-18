15 Temmuz darbe girişiminin en hayırlı sonucu “Cumhur İttifakı”dır

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü darbe girişimi, ülkenin bütünlüğünü hedef almıştı... Bu girişimi tezgahlayanların hiç hesap etmedikleri bir sonuca dayandı olaylar. Hem sivil halkın artık darbelere izin vermeyeceği anlaşıldı... Hem de ülkenin bütünlüğünü siyasi açıdan güvenceye alan Cumhur İttifakı kuruldu.



Önemli sorunlar

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşecekleri haberi, çok önemli iç ve dış sorunların gündemde biriktiği sırada geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ve 14.05'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrasında yapılan değerlendirmelere göre görüşmede, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kartal Harekatı, Ayasofya'nın ibadete açılması, Siyasi Partiler Kanunu gibi kritik başlıklar ele alındı.



Destan yazılıyor

AK Parti ile MHP'nin bilinçli şekilde ve hiçbir boşluk bırakmadan dayanışma halinde olmaları, Türkiye'nin yarına dönük projelerinin güvence altında bulunmalarını da sağlıyor. Örneğin Türkiye, önceki gece saatlerinde Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesine kara harekatı başlattı. PKK'lı teröristlerin inlerine yönelik düzenlenen dev operasyonun koordinasyonunu yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.



Fransa korktu

Bu arada Türkiye'yi hedef alan dış merkezlerin varlığı da hiç unutulmamalıdır. Mesela dün Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk donanması, NATO görevini gerçekleştiren Fransız gemisine karşı agresif davranışlarda bulundu. NATO, Türkiye ile ilgili bir sorun yokmuş gibi davranamaz, bu sorun çözülmeli. Türkiye'nin hareketleri karşısında NATO kafasını kuma gömemez" denildi.



Atina şaşkın

Yunanistan ise, eylül ayında Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak yeni bir senaryoyu devreye sokmaya hazırlanıyor. Dört aşamalı provokatif senaryolardan birisi; TPAO'nun sondaj gemilerine engel olunması ve gerektiğinde taciz ateşi açılması. Bir diğer senaryoda da Türk gemilerinin sismik araştırma için deniz tabanına indirdiği kablolara elektronik sistemlerle müdahalede bulunmak var.

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