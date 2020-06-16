Yeni normal dış ilişkileri de kriz ihtimalinden uzaklaştırdı

Acaba bu koronavirüs uluslararası ilişkilerin niteliğini de mi değiştirdi? Normalleşme ile uluslararası krizler de galiba askıya alındı. Baksanıza Türkiye ile Rusya arasında yapılması beklenilen görüşmenin ertelenme gerekçesine...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ertelenen Libya görüşmesi ile ilgili de, "Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık" demiş.



Çavuşoğlu konuştu

Eskiden yani mart öncesindeki koronavirüssüz dönemde, iki ülke arasında temel bir konuda anlaşmazlık olunca ipler gerilir, ilişkiler zora girerdi. Ama şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması da bu yönde değil mi? Birlikte okuyalım...

"-Temel prensipler konusunda görüş ayrılığımız yok. Hafter kaybetmeye başlayınca ülke egemenliğine el koydum dedi. Libya'da kalıcı bir süreç için Rusya ile tekrar konuşmalı ve ortak bir belgeyi açıklamalıyız. Dün Lavrov ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

"-Libya görüşmesinin ertelenmesinin başka yere çekilmesine gerek yok. Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık ama kriz yok. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık."



Farklıyız ama...

Ne diyor Çavuşoğlu? "Rusya ile farklı taraflardayız ama kriz yok."

Libya'da farklı taraflarda olmak, korsan General Hafter'i desteklemek ile onu yok etmeye çalışmak anlamına geliyor. Demek artık bu kadarcık görüş ayrılığı bir anlam taşımıyor.

Yine de sevinilecek bir durumdur bu... Demek ki kriz devre dışı artık.

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