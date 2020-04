Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar, bir virüs karşısında çaresiz kaldı

Meğer her şey yalanmış... İçine girdiğimiz söylenilen "Bilgi çağı" sadece bir safsataymış. Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar, bir virüs karşısında diz çökmekten başka bir şey yapamazmış. Üstelik daha hiçbir şey görmemişiz.



En kötü durum

Baksanıza Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un söylediklerine... Genel Direktör yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu. Yeni tip koronavirüsün hala pek çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, şöyle konuşmuş:



Halk düşmanı

"Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var."



2 milyon 501 bin vaka

Son durumun bir fotoğrafını çekelim: Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünya çapında vaka sayısı 2 milyon 501 bini, ölü sayısı 171 bini aştı. Türkiye'de vaka sayısı 90 bin 980, ölü sayısı 2 bin 140 oldu. ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 42 bin 518'e, vaka sayısı ise 792 bin 938'e yükseldi. Almanya'da toplam ölü sayısı 4 bin 842'ye vaka sayısı ise 147 bin 805'e fırladı. Fransa'da vaka sayısı 155 bin 383'e, ölü sayısı 20 bin 265'e çıktı. Hollanda'da vaka sayısı 33 bin 405'e ulaşırken, ölü sayısı 3 bin 751 oldu. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 114'e, vaka sayısı ise 181 bin 228'e yükseldi.



ABD perişan

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler çok haklılar... Baksanıza petrole olan talebin düşmesi nedeniyle, petrol fiyatının 1 doların altına düşmesine... Ya işsizlik rakamlarına ve borsalardaki düşüşe ne demeli? Bir de siyasete vurduğu darbe var koronavirüsün... Dünyanın en güçlü ülkesi ABD şimdi dünyanın en zordaki ülkesi değil mi?



Eşitsizlik sergilendi

Mesela Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics forması giyen Jaylen Brown, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık sisteminin ABD'deki eşitsizliği gözler önüne serdiğini söyledi. Brown, The Guardian için yazdığı yazıda, "Ben bu yazıyı yazana kadar sadece ABD'de 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu yürek burkucu rakamdaki Afro-Amerikalıların oranı endişe verici ve çok fazla. Sağlık sistemimiz, bu güzel milletin kuruluşundan bu yana maruz kaldığı eşitsizliği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın