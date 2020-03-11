Türkiye süper devlet rolünde bazıları bunun farkında değil

Yeni Türkiye'nin eskisinden her açıdan çok farklı olduğunu göremeyenlerin başında, ana muhalefet partisi olan CHP geliyor... Bu partinin Genel Başkanı başta olmak üzere çeşitli sözcülerinin iç siyasetle dış siyasetin ana unsurlarını birbirine karıştıran demeçleri, açıkçası onları zavallı duruma düşürüyor. Bu arada Putin Erdoğan'ı bekletti diye yayın yapan Rus medyasına kapılmak da bir zaaf değil midir?



Sürekli diyalog

Düşünün ki hem askeri cephelerde, hem de diplomasi alanında bir süper güç konumunda atılımlar yapmaktayız. Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sürekli diyalog içinde bulunduğu isimler. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de, 17 Mart'ta Türkiye'ye geleceğini söyledi. İdlip'de ateşkesli bir çözüm ya da Libya'da çatışmasız bir dönem arayışının başında Türkiye var. Avrupa Birliği ülkelerinin göçmenlere ve sığınmacılara karşı insafsız bakışlarına çeki düzen vermeye çalışan ülke yine Türkiye...



Gol atmak merakı

Bu tabloda siz ana muhalefet olarak siyasette yeni ufuklar açmaya çalışmak yerine, iktidara nasıl gol atarım arayışında olursanız, kimse sizi ciddiye almaz. İçeride de bir kesim "CHP sonunda bir FETÖ uydusu olmuş" diye düşünmeye başlar.



Rus kamuoyu

Tabii bu arada bizim medya olarak da, üniversiteler olarak da Yeni Türkiye'ye uyum göstermemiz şarttır. Örneğin yeni stratejik ortağımız Rusya'nın düşünce hayatında Ermenilerin rolü oldukça fazladır ve bu öğe Türkiye aleyhtarlığının da, Türkiye'ye ilişkin tarih çalışmalarının da bayraktarıdır. Yani bizim de mutlaka Rusya hakkında çalışmalar yapmamız ve bu ülkeyi daha derinine anlamamız gerekiyor. Örneğin 1'inci Katerina ile 2'nci Katerina arasındaki farkı bilmek bile bazen önemli olabilir. Veya Putin Erdoğan'ı bekletti şeklindeki balonu, anında patlatacak açıklamalar hemen yapılmalıdır.



Saygısız medya

Söylediklerimi açmak için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamayı hatırlatayım: "-Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse Putin de 1 dakika bekledi. Peskov, basının seviyesinin işte böyle düşük olduğunu söyledi. Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Putin, Cumhurbaşkanımıza da söylemiştir, 'Size yapılan saygısızlık bana yapılan saygısızlıktır' demiştir. Uçak krizinde de gördük bunu. Maalesef Rus medyası hemen en ufak görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor. Ama ne oldu hepsini yediler yuttular."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın