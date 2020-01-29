Trump Süleymani’ye yaptığını Hafter’e yapmayı düşünmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştükleri açıklanınca, "Acaba Trump Libya'nın korsan generali Hafter konusunda bir şeyler yapar mı" diye düşünmüştüm. Çünkü bu adam işi durmadan tırmandırıyor. Son olarak Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'taki bir okulun bahçesine saldırı düzenlemiş, ölü ve yaralılar varmış...



Yeni görüşme

İranlı General Süleymani'nin bir suikastla işini bitiren Trump, bu Hafter için de bir şeyler yapmaz mı mi diye düşünmüştüm. Ama galiba Libya Trump'ın gündemindeki İran'ın yerini alacak bir konumda değil... Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar" ifadelerini kullandı.



İsrail'e jest

Gördüğüm kadarıyla Trump'ın kafasındaki şu anda en önemli konu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına nasıl sahip olacağına ilişkin... "Yüzyılın anlaşması" başlığı altında, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrail'in olması projesini sahneliyor Trump... Trump'ın Erdoğan'la diyaloğu ne kadar güçlüyse de, devreye İsrail'in Netanyahu'su girdiğinde bu diyalog azami güce ulaşıyor...



Kendimize güvenelim

Kısacası Libya'da kendi göbeğimizi galiba kendimiz kesmek durumundayız. Yani Trump'tan ya da Merkel'den fazlaca bir şeyler beklemenin bir anlamı yok. Türkiye'nin Libya'ya göndereceği askeri temsilciler, meşru yönetimin askerlerini eğitecekler ve sonunda Hafter'in balonunu bu eğitimli güçler patlatacak.

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