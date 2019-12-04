NATO Zirvesi’nde Trump tavizsiz şekilde Türkiye’den yana

Dün Londra'da başlayan NATO Zirvesi'nde çözüm bekleyen en önemli sorun, Türkiye'nin NATO'daki çifte standarda karşı koyduğu tepkinin sonuçları olacaktır. Türkiye özellikle Suriye topraklarından ülkemize karşı yönelen terör tehdidine karşı NATO'nun seyirci kaldığını söylüyor. Daha da ötesi mesela Macron, olayı bir terör tehdidi olarak değil, Türkiye'nin Kürtlere karşı uyguladığı baskı olarak yorumluyor. Sonuçta Türkiye de Baltık ülkelerini Rusya'ya karşı korumayı amaçlayan NATO planlarını veto ediyor. Böylece bu planlar havada kalıyor. Bu arada Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler de NATO'nun kafasını karıştırıyor.



Trump Türkiye'den yana

Zirvede neler olacağını iki gün içinde öğreneceğiz. Şimdi yapılacak şey özellikle Amerika'nın yani Trump'ın olaylara nasıl yaklaştığını izlemektir. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü. Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum" dedi. Trump, "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.



"Türkiye'yi seviyorum"

Bağdadi operasyonu ile ilgili olarak Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz. Bağdadi operasyonunda çok yardımcı oldular. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi" derken, F-35'ler hakkında da konuştu. Trump, "Türkiye milyarlarca dolar değerinde F-35 savaş uçakları aldı. Eğer biz vermeyi reddedersek başka yerler arayacaklardır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti.



Macron'a tepki

Trump, "Suriye'yi işgali sonrası Türkiye hâlâ NATO üyesi olmalı mı?" şeklindeki bir soruya ise "Bu müttefikler arasında tartışılmalı" yanıtını verdi.

Donald Trump, NATO'nun "beyin ölümünün gerçekleştiğini" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi. Trump, Macron'un sözlerinin "çok aşağılayıcı" olduğunu söyledi. Macron'un ifadesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Trump, "Türkiye Macron'a kendi beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi ki, bu çok ilginç" dedi.



Stoltenberg konuştu

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, bunun için sınıra bakılmasının yeterli olacağını kaydeden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, "Türkiye DEAŞ'la mücadelemizde aşırı derecede önemli bir ülkeydi. DEAŞ'ın yenilmesi Türkiye'deki üsler kullanılmadan mümkün olamazdı" ifadelerini kullandı.

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