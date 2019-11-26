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Muharrem İnce daha ileri giderse CHP’den ihraç edilebilir

Muharrem İnce daha ileri giderse CHP’den ihraç edilebilir

26.11.2019, Salı
Son günlerin en sıcak siyasi içerikli konusu olan "CHP'deki kumpas"a ilişkin haberleri dikkatle değerlendirirseniz, olayların sonunda nereye dayanacağını görebilirsiniz. Antep ağzındaki "Adamın ağzını büzmesinden Ömer diyeceği belliydi" özdeyişindeki gibi, CHP'nin ileri gelenlerinin ve ileri gidenlerinin ağızlarını büzmelerinden gidilerek, olayın sonunda Muharrem İnce'nin partiden ihraç edilmesine kadar dayanabileceği tahmin edilebilir.

Susmuyor
Bir gerçek var... Bir süredir zaten devre dışı bırakılan Muharrem İnce, "Külliye'ye giden CHP'li" tartışmalarını fırsat bilerek, CHP yönetimini suçlamaya başlamıştı... Son olarak da "Bana iftira ve kumpas olduğu ortada. CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı" dedi.

Cezalandırın
Muharrem İnce, yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:
"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar."

Özkoç sert çıktı
CHP'nin en ileri geleni olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Külliye'ye giden CHP'li konusunu bildiğini söylerken, nasıl olsa Erdoğan CHP'yi karıştırmak için her şeyi yapabilir varsayımından hareket ettiğini söyledi. CHP'nin ileri gidenlerinden biri olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, Muharrem İnce'nin açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Namertsin
"Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir" diyen Muharrem İnce'ye Twitter'dan çağrıda bulunan Özkoç, "Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.

İhraç edilebilir
En ufak eleştiriye ve parti içi muhalefete asla göz yummayan ve bu tür durumlara konu olanları hemen CHP'den ihraç eden Kılıçdaroğlu yönetiminin, Muharrem İnce'ye daha ne kadar tahammül edebileceği tartışılıyor. Engin Özkoç'un tepkisi İnce'nin ihracı yolundaki ilk işaret olabilir.
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