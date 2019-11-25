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MEHMET BARLAS
Ancak emekli olunca CHP’li oldu ama çekirdekten partililere taş taşıtıyor...

Ancak emekli olunca CHP’li oldu ama çekirdekten partililere taş taşıtıyor...

25.11.2019, Pazartesi
Muharrem İnce'nin Yalova'daki basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan suçlamaları arasında bence en ağır ifadesi, Kılıçdaroğlu ile kendisinin CHP'liliklerini değerlendirirken "Sen ancak emekli olduktan sonra CHP'li oldun, ben ise yolun başından beri CHP'liyim" demesiydi.

Emeklilik sonrası
Gerçekten de meslek hayatı sona erdikten sonra emeklilik çağına geldiğinde birikimlerini siyaset aracılığı ile topluma sunanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'dur... Ancak Sosyal Sigortalar Genel Müdürü olarak edindiği birikimler konusunda, geniş tartışmaların da bulunduğu biliniyor. Ve sonunda bir kaset darbesi ile devrilen Deniz Baykal'ın yerine CHP Genel Başkanı olması, Muharrem İnce gibi çekirdekten yetişen CHP'liler için sürpriz olmuştur.

İşi kolay değil
Ne var ki siyasetin gündemine bir kişinin hakim olması pek mümkün değildir. Nitekim bir gazete yazısı ile başlayan ve sonunda CHP yönetiminin kumpasçılara teslim olduğu iddiaları ile tırmandırılan skandal, doğrudan Kılıçdaroğlu'na bulaşmış gibi görünüyor.

Sırada İmamoğlu da var
Ancak bilelim ki bu kumpasçılar Muharrem İnce'yi tasfiye edebilseler bile, iş burada bitmez. Mesela egosu en az Muharrem İnce kadar şişik olan bir başka CHP'li, yani Ekrem İmamoğlu da, CHP'nin lideri olmak için sıradadır. Kısacası bekleyerek görebileceğimiz çok şey var gelecekte...

İlkay Tamer aramızdan ayrıldı
Rauf Tamer'le 40 yılı aşkın zamandır arkadaşız ve oldum olası meslektaşız. Rauf'un eşi İlkay ve eşim Canan bu beraberliğe katıldılar ve böylece arkadaşlık aileler arasındaki dayanışmaya ve dostluğa döndü. Geçen hafta İlkay Tamer hayata gözlerini yumunca, bizim ailede de onsuz bir dünyanın nasıl olacağına dönük endişeler belirdi. Rauf Tamer'e, oğlu Emir'e ve tabii ki bizlere de, sabır göstermekten başka yapacak şey kalmadı.
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