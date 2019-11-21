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MEHMET BARLAS
Sonunda beklediğimiz haber gerçek mi oluyor? Türkiye doğalgaz zengini mi?

Sonunda beklediğimiz haber gerçek mi oluyor? Türkiye doğalgaz zengini mi?

21.11.2019, Perşembe
Yüzyıldır beklediğimiz müjdeli haber acaba gerçek oluyor mu? Haberi hatırlayalım mı?
Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Söz konusu 286 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacına karşılık geldiği belirtiliyor. Türkiye'nin yıllık gaz ihtiyacı açıklanan verilere göre yıllık 50 milyar metreküp olarak belirtiliyor.

Komşularımız
Evet... Türkiye'nin çevresinde ve içinde bulunduğu coğrafyada hangi ülke varsa hepsi hem petrol, hem de doğalgaz zenginleridir. Eğer Misak-ı Milli gerçek olabilseydi, Türkiye'nin de petrolü olacaktı, ama olamadı işte...

Kendimize güvendik
Aslında belki de bir şanstı bu durum. Çünkü Türkiye toprağın altına değil, toprağın üzerindeki insan varlığına güvendi... Kadrolarını yetiştirdi, ürettiği kaynaklarla alt ve üst yapısını tamamladı. Üstelik bunları demokrasinin yabancısı olan Ortadoğu coğrafyasında, demokrasi içinde yaptı. Kesintilere ve sabotajlara ve hatta kadermiş gibi görünen ekonomik krizlere rağmen Türkiye kendini geliştirdi.

Zamanı gelmişti
Şimdi artık toprağın altından doğal zenginliklerin fışkırması zamanı değil midir? Suudiler'in, Iraklılar'ın, İranlılar'ın, Libyalılar'ın olduğu kadar bizim de petrole ve doğalgaza sahip olmamız hakça olmaz mıydı? Azerbaycan ya da Rusya gibi biz de neden toprağın altına da üstüne olduğu kadar güvenmeyelim ki?

Ekonomik kaderimiz
Trakya'dan gelen haberleri heyecanla izliyorum... Bu haberlerin içeriği ekonomik kaderimize yön verecek nitelikte olacak. Dilerim Türkiye de, enerji ihraç eden bir ülke olur. Coğrafyadan kaynaklanan adaletsizlik böylece son bulur.
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