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MEHMET BARLAS
Cumhuriyet’in demokrasi ile birlikteliği Atatürk’ün başarısını ebedi kıldı

Cumhuriyet’in demokrasi ile birlikteliği Atatürk’ün başarısını ebedi kıldı

10.11.2019, Pazar
1'inci Dünya Savaşı'ndan yenik çıktıktan sonra cumhuriyete dönüşen tek imparatorluk Osmanlı Devleti değildir... Almanya da, Avusturya- Macaristan da birer cumhuriyet oldular. Tasfiye edilen eski kadroların yerine yeni isimler geldi. Mustafa Kemal Atatürk de bu isimlerden biridir...

Sadece o kaldı
Ancak Atatürk dışındaki hiçbir isim, zamana karşı direnemedi. Bunların en ünlüsü Adolf Hitler'di... Faşist arkadaşı Benito Mussolini ile Hitler'in sonları çok acı oldu. O dönemde isimleri çok duyulan siyasetçiler yokluğa karıştılar. Düşünün ki 1'inci Dünya Savaşı'nın galip Fransa'sının en ünlü savaş kahramanı Mareşal Petain bile sonunda ihanetle suçlanıp, mahkum oldu.

Temel ilkeler
Adı ve hatırası bugüne hiç aksamadan aktarılan Atatürk'ün kuşak arkadaşlarından farkı, "Cumhuriyet"in temel ilkelerine yürekten inanması ve sonunda demokrasiye uzanacak yolun temel taşlarını o zamandan sisteme döşemesidir. Düşünün ki, çok partili demokrasiye 1946'da geçtikten sonra 1960 askeri darbesine kadar geçen dönemde 1924 Anayasası, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilmiştir.

Askeri darbeler
Atatürk'ün çok değerli hatırası ne yazık ki, askeri darbelerde istismar edildi. "Kemalizm" diye üretilen ideoloji, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin alternatifi olarak sunuldu. Bugün bile bu çarpık anlayışın kalıntıları, Atatürk'ü demokrasiyi ve seçilmişleri aşağılamak için istismar etmiyorlar mı? Ya da bazıları için Atatürk'ün adı sadece bir meşruiyet kaynağı değil midir?

İstismara paydos
Atatürk'ü sonsuza uğurladığımız 1938'den 81 yıl sonra bugün O'nu yine sevgi ve saygı ile anarken, kurucusu olduğu Cumhuriyet'in ayrılmaz vasfının çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi olduğunun artık tartışılmaz şekilde bilincindeyiz. Bu gerçeğin ışığında Atatürk istismarcılarının kullandıkları alanın giderek daraldığını görmenin mutluluğunu da yaşıyoruz.
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