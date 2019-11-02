Akılsız Amerikalılar kendilerini dünya okulunun başöğretmeni sanıyorlar ya... Bunlar akıllarınca ona bunaadı altında ceza keserek, dünyayı hizaya getireceklerini zannediyorlar. Oysa son fiyaskolarının sahnesi olan Afganistan'ın hali ortada... Trump'ın söylemi ile 7 trilyon dolar harcadıkları Ortadoğu'da, mesela Irak'ta ve Suriye'de sadece kaos yarattılar...Okuldaki cezalarvediye isimlendirilirdi. Acaba bu aptal Amerikalıların, mesela Türkiye'ye uygulamayı tasarladıkları yaptırımlar, yani cezalar nelerdir? Geçenlerde konuşan Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin,diye açıklama yaptı. Bu listede şu cezalar varmış:Çelik ithalatı için gümrük vergisininyüzde 50'ye çıkarılması ve bunun mayısayından geçerli olmak üzere yürürlüğegirmesi.Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu veEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı FatihDönmez'e yaptırım uygulanması.ABD Hazine Bakanlığı'nın belirlediğifinansal kurumlara kısıtlama getirilmesi.Mnuchin konuşurkendemiş.Biliyoruz ki akılsız Amerikalılarınson hedefi yine Türkiye Cumhuriyeti... Amerikan Kongresi'nde Trump'a muhalif olan Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, bizim Cumhuriyet bayram günümüz olan 29 Ekim'de, Ermeni Soykırım tasarısını kabul etmekle kalmadı. Bir de Barış Pınarı Harekatı'nı cezalandırıp, yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı ya... Acaba biz bunlara ne tür cezalar verip, yaptırımlar uygulasak?