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Kobani ve Haseke alınınca “Barış Pınarı Harekâtı” sona erecek

Kobani ve Haseke alınınca “Barış Pınarı Harekâtı” sona erecek

14.10.2019, Pazartesi
Bozuk saat bile günde iki defa doğru zamanı gösterir ya... ABD Başkanı Trump'a öfkelenenler ve onu bozuk bir saat gibi görenler, son sözlerinin doğruları yansıttığını görmüşlerdir herhalde.

Trump mantıklı konuştu
Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Donald Trump, "Umarım YPG'liler bölgeden çekilirler, Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları yok" dedi. Trump YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını da söyledi. Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı, "Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı
Evet... Trump yerine bizden yana olduklarını zannettiğimiz isimlerin Barış Pınarı hakkında neler söyleyebildiklerini hatırlayalım mı? Mesela KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Facebook hesabından şu açıklamayı yapmış:
"1974'te biz adına Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir"

Akıncı'ya bir tepki
Bu sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten şu şekilde çok sert bir tepki geldi:
"Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı'mıza karşı yaptığı açıklama basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz."

HDP'li Koçyiğit
Ya HDP milletvekillerinin davranışlarına ve söylemlerine ne demeliyiz? Mesela HDP'nin Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit bunlardan biri... Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekâtı'nda masum insanların öldüğünü söylerken polise bağırmaya başlamış ve tüm nefretiyle defalarca "Operasyon değil savaş" diye bağırmış.

Harekâtın sonu
Sonuçta en yetkili ses Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesidir. Erdoğan dünkü açıklamalarında, Ayn El Arab (Kobani) ve Haseke'ye düzenlenecek olan harekatla birlikte güvenli bölgenin oluşturulacağını ve Barış Pınarı Harekâtı'nın sonlanacağını söyledi.
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