İmamoğlu Tuzla için hiçbir şey yapmadı

Tuzla'nın üç dönemdir belediye başkanlığını yapan Dr. Şadi Yazıcı'yla buluştuk. İstanbul'dan Tuzla'ya, orada uzakta bir köy misali bakılsa da öyle değil, Tuzla İstanbul'un en güzel ve en gelişmiş ilçelerinden biri. Gemi sanayii, organize sanayi bölgeleri ve 4 üniversitesiyle aynı zamanda İstanbul'a katma değer katan bir ilçe.

Hakkını teslim edelim, Tuzla'nın geçmişteki imajının değişmesinde 2009'dan beri belediye başkanlığı yapan Dr. Şadi Yazıcı'nın katkısı çok büyük. Kısa sohbette Tuzla'da yapılan belediye hizmetlerini izlerken yorulduk. Araya girip İmamoğlu'nun Tuzla'da metro ve depremle ilgili bir çalışma yapıp yapmadığını soruyorum:

Başkan Yazıcı, önce bir tespit yapıyor:

"Tuzla'ya hiçbir alanda hiçbir şey yapmadığı gibi yapılanlara sahip çıktı."

Başkanın bu açıklaması bir yanıyla CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, İmamoğlu'nu Bakırköy'e hizmet etmemekle suçlamasını, bir yanıyla da Alibeyköy'de yeni biyolojik arıtma sistemi için "temel atmama" töreni yapmasını hatırlattı.

Başkan Yazıcı şöyle devam ediyor:

"Depremle ilgili tek bir kentsel dönüşüm yapmadı. Binlerce evin dönüşümünü biz kendi çabamız ve ilişkilerimizle yaptık. Metro meselesi ise daha karmaşık. Sanıyorum 4.5 yıl içinde tam 4 kez metro açılışı yapıldı. Ama hâlâ Tuzla'da metro yok..."

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