Küresel sistem ekonomisi ve siyasetiyle kendini yenileyemediği için derin bir krizin eşiğinde. Böyle zamanlarda devletlerin ve toplumların ayakta kalması, ülke gemisinin sağ salim bir liman varması ancak "Büyük Liderlik"le mümkün.Birkaç gün sevgili dostum, içinden geçtiğimiz zaman dilimindedünyanın; "girdiğini hatırlatıyorve ülkelerin" ihtiyacınadikkat çekiyordu.Gerçekten de dünyada küresel krize paralel bir liderlik krizi vardı ve bunu en derin biçimde ABD ve AB yaşıyordu. Bırakın son yüzyıla damgasını vuran'ü,'i,'u veya'ı, son liderlerdenayarında bile bir Batılı lider ortalarda yok.Batı kendisinde olmayanı ararken, tam tersine sahip olan ülkelerin güçlü liderlerini de itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor.Bugün Türkiye, liderlik açısından tıpkı yüzyılın başındaki gibi tarihi bir fırsat yakaladı. Son 20 yılda, ülkeyi sadece iç ve dış vesayet prangalarından kurtaran, darbeleri tarihin çöp sepetine gönderen bir liderliğe sahip değil aynı zamandadiyen, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi küresel krizlerde ilkeli denge siyasetiylemisyonu üstlenen dönüştürücü bir ülke liderliğine sahip.Kriz zamanları ancak böyle güçlü liderlikle aşılabilir.Bu gerçeği, eski ABD Dışişleri Bakanıçok satankitabında örnekleriyle anlatıyor ve liderliğin toplumlar için ne kadar önemli olduğuna ilişkin çarpıcı tespitler yapıyor.Ona göre iki tip lider var;... Şimdigelin'in bizim de içinde yaşadığımıztuhaf zamanlara ışık tutacak liderlikanalizlerinden birkaçını hatırlayalım:. (...) İleriye uzanan yolubulmak söz konusu olduğunda, stratejikliderlik bir ip üstünde yürümeye benzetilebilir.""Sıradan liderler şimdiyi yönetmeyeçalışır, büyük liderlerse toplumlarınıhayallerine ulaştırmak için gayret eder."Kitabının son sözünü ise bir filozofabırakıyor:Bu satırları okuyunca, Batı medyasınıngüçlü liderliğe neden ahlak dışı saldırdığıçok daha iyi anlaşılıyor...

***

Eski adıyla Babıali'nin Ardıç kuşu,yeni medyanın mizah dolu kıvrak kalemisevgilida bu dünyadangöçtü.Uzun yıllardır Sabah'ta birlikte çalışıyoruz.Sık görüşmezdik ama birbirimizi severdik. Bazen tartıştığımız da oldu ama birbirimizi hiç kırmadık. Muhabirlik yıllarımdan beri onun iyi bir okuruydum. Muhabirliğe 1984'te Nokta dergisinde başladığımda o da yeni başlamıştı.ağabeyle birlikte bir süre aynı masayı paylaştık. Reklam dünyasından gelmiş,sever biriyle tanışmak bana iyi gelmişti. Biz muhabirlerin yazdıklarını "Rewrite" ediyordu. Akıcı bir üslubu vardı ondan çok şey öğrendim. Sonra Nokta'dayazmaya başladı ve yıldızı parladı. Ayrıldığındakitabı yazdı ve o kitabı çok tartışıldı. Yıllar sonra bir kez daha aynı yerde Sabah'ta buluştuk. Sevgiyle hatırlayacağım.Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun.