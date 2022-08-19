Nihayet 6'lı masa son toplantısına hazırlanıyor.

Peki, ortada umut yaratacak bir siyaset var mı?

Olmadığını en foncu medya mensupları bile kabul ediyor. Aday konusunda da henüz anlaşmış değiller ve masa ha dağıldı dağılacak durumda. Dağılmasa bile ciddi bir güven sorunu var. Buna rağmen hâlâ seçimi kazandık havasındalar. Oysa bırakın önceki seçimleri, 2007'den beri muhalefet ve fondaş medyaları her seçim öncesi aynı havayı yaydı ve kendi uydurdukları yalana inanarak hüsran yaşadı.

Hiçbiri de dönüp ne Erdoğan'ı ve partisini analiz etti ne de "Biz nerede yanlış yaptık" dediler.

Aynı şeyi AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan partiler de yaşadı ve daha da yaşayacak.

Onları büyük oranda yanılgıya sürükleyenler de her seçim öncesi ortaya pıtrak gibi çıkan anket şirketleri...

Kimi bugün Kılıçdaroğlu'nu yüzde 54 gösteriyor, kimi de Akşener'in partisini ikinci parti yapıyor. Oysa işini iyi yapan araştırma şirketlerine göre durum hiç de onların söylediği gibi değil. Hâlâ Başkan Erdoğan açık ara önde ve hâlâ AK Parti birinci parti...

Elimde EDAR Siyasal Araştırmalar Merkezi'nin, ağustos başında 22 şehirde ve 2270 kişiyle yüz yüze yaptığı bir araştırma var. İlk soru, halkın yaşadığı en önemli sorunla ilgili.

Verilen cevaplarda fiyat artışları yüzde 34.8 ve göçmenler yüzde 11.8'le ilk sırada.

"Peki, bu problemleri kim çözer?" diye sorulduğunda halkın yüzde 32.9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor.

İkinci olarak insan ya "Ben adayım" diye bas bas bağıran Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da 6'lı masanın ekonomiyi teslim edeceği Ali Babacan'ı bekliyor. İkisi de değil, halk yüzde 15.6'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.

Gerçi o da ancak Başkan Erdoğan'ın yarısı kadar ilgi görüyor ama yine de hiç konuşmadan bu oyu alması başarı. Konuşursa tılsımı bozulur mu bilemem ama bu sonuç muhalefet açısından ibret verici.

Sadece şunu söylemekle yetinelim: Kılıçdaroğlu'nun çözeceğini inananların oranı CHP'nin oyunun bile çok çok altında; yüzde 10.6...

Gelelim, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, kesin oy vereceğiniz aday aşağıdakilerden hangisi olur?" sorusuna.

İlk sırada yüzde 43.7 ile Başkan Erdoğan var. Onu yine Mansur Yavaş takip ediyor; yüzde 21.6... Kılıçdaroğlu 14.5, Akşener 5, Ekrem İmamoğlu yüzde 4.5. Geriye kalanlar arasında yıldızı yükselen tek isim; yüzde 2.2 ile Fatih Erbakan...

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CHP'DEN KAÇ PARA ALIYORSUN?



CHP medyasının dışarıdan nasıl fonlandığı biliniyordu ama içerideki beslenme kaynakları biraz fluydu. O fluluğu bu kez Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tele 1 televizyonunun patronu Merdan Yanardağ üzerinden netleştirdi:

"Sana bir soru: CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İyi Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun."

İnce, sonra da şunu ekledi:

"Bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar."

Yanardağ'ın cevabı bu iddiayı doğrular nitelikteydi:

"CHP ile de zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var."

Böylece daha önce yine CHP'den ayrılan Mustafa Kemal Çiçek'in, "650 milyon nereye gitti?" sorusunun cevabı da ortaya çıkmış oldu.

Sahi sadece Tele 1 değil, Halk TV, KRT gibi televizyonlar, CHP'den, İP'ten ve belediyelerinden ne kadar para alıyor?

Küçük sitelerin reklam alışını bile haberleştiren sol foncular neredesiniz?