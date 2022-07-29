İmamoğlu neden ‘Sünniliğini’ öne çıkartıyor?

Dün yazdım, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgası henüz bitmiş değil. CHP içindeki "Kemalciler" sevinç çığlıkları atarak "Ekrem teslim oldu" dese de öyle olmadığını bizzat İmamoğlu'nun kendisi söylüyor.

Çok değil birkaç gün önce İmamoğlu, Habertürk televizyonunda uzun uzun az tatil yaptığından yakındı, neden "temel atmama" törenleri yaptığını anlattı. Sürekli seçim kaybeden, lider yetiştirmekte çaresiz bir sosyoloji olmasa, eminim bir siyasi aktör olarak kimse dönüp yüzüne bakmaz. Ortada bir ideolojik eksen ve siyasi perspektifi olmadığı için de bir yerden girip başka bir yerden çıkabiliyor. Tam bir "post truth" siyasetçi profili...

Yaptığı ses getiren bir icraat olmadığı için de sözü eninde sonunda yenilenen İstanbul seçimlerine getiriyor. Fakat öyle bir siyasi dil kullanıyor ki, insan ister istemez; "Bunu ancak Gladyo'nun yerli ayağı yapar" diye düşünmeden edemiyor. Tıpkı sevgili Salih Tuna'nın dediği gibi, hiç bağlamı yokken bakın ne diyor:

"Sünni bir ailenin çocuğuyum."

İyi de İmamoğlu siyasi bir meseleyi konuşurken neden, "Sünni bir ailenin çocuğuyum" deme gereği duyar? Bunu söylemeden derdini anlatamıyor mu? İşin garip tarafı bununla da yetinmiyor, aynı programda başka bir "mezhepçi" çıkış daha yapıyor:

"Kürt ve Şafii vatandaşlara hizmet etsin diye gassal aldım, diyorsun ki bu terörist. Bunun sorumlusu ben değilim. Dünyanın hiçbir adil ülkesinde bunu anlatamazsınız."

Peki, dünyanın hangi laik ve demokratik ülkesinde hizmet için alım yapılırken "mezhepçi" bir yaklaşım öne çıkartılıyor?

Hem "militan laikçilik" yapacaksın, hem de hiç alakası yokken "mezhepçiliğe" dikkat çekeceksin. Geçmişte bu ülkede CIA İstasyon Şefliği yapan Graham Fuller bile bu kadar açık bir biçimde toplumun sinir uçlarına dokunmadı.

Peki, İmamoğlu neden dokunuyor?

O kadar açık ki, bir hesabı var ve o hesabıyla ilgili "mezhepçi" bir çıkış yapmaktan çekinmiyor, açık açık Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor.

Çünkü hâlâ aklı fikri o makamda. Hâlâ o makama kendisinin gideceğini düşünüyor ve her yolu mübah görüyor. Bunu fonladığı medyanın ve ona destek veren yazarların yazdıklarında görmek mümkün. Aylardır o medya ısrarla kendi genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğiyle seçimi kazanamayacağını yazıp duruyor.

Bugünlerde sesleri pek çıkmıyor ama herhalde İmamoğlu'nun "Sünni bir ailenin çocuğu" olduğunu söylemesi onları da harekete geçirecek. Daha rezil operasyonlar görürsek hiç şaşırmayalım. Zaten bugünlerde eski yeni bütün Gladyo unsurları piyasaya sürülmüş durumda. Artık CHP içi savaşta yeni kaset operasyonları mı devreye sokulur, yoksa Mine Kırıkkanat'ın "elimde var" dediği dosyalar mı piyasaya sürülür göreceğiz. Ama asıl mücadele emperyalistler ve içerideki aparatlarıyla yerli-milli güçler arasında yaşanacak.

Geçmişte ABD'nin darbeleri nasıl olgunlaştırdığı, güçlü iktidarları nasıl devirdiği ve kimleri harekete geçirdiği biliniyor. Bu yüzden 2023 seçimleri Türkiye için de küresel güçler için de bir "kader" seçimidir. Son günlerde Levent Göktaş meselesinde olduğu gibi derin ve mafyatik yapılardaki çözülmeye de bu pencereden bakmak gerekiyor.

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