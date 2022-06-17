Hatay ve Kilis’te göçmen ‘istilası’ mı var?

Uzun zamandır muhalefetin elindeki en kullanışlı malzeme, Suriyeliler ve daha genel söylersek göçmenler...

Tıpkı Avrupa'daki gibi bizde de siyaset üretemeyen merkez siyasetçiler işin kolayına kaçmak, ırkçı marjinal partiler ise toplumu kışkırtıp kaos yaratmak için bu yola başvuruyor.

Bunu da gerçekleri tahrif ederek, açık açık yalan söyleyerek yapıyorlar. Doğrusu ortada ciddi bir göçmen meselesinin olduğu çok açık... Ancak bu muhalefetin dediği gibi ülkeyi esir alabilecek bir noktada değil ve olma ihtimali de yok. Çünkü onca sıkıntıya rağmen ortada göçmen meselesini doğru eksende yöneten güçlü bir hükümet var. Geri dönüşler bile 500 bini aştı... Muhalefet bu gerçekleri bildiği halde tekil sorunları büyüterek göçmen meselesini bir kışkırtma aracı olarak kullanıyor ve ülkeye ciddi zarar veriyor.

Bu yeni de değil, birkaç seçimdir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı meczup siyasetçiler, göçmenler üzerinden bol bol siyaset yaptı ama bir yararı olmadı. Şimdi bütün enerjisini tıpkı Avrupa'daki ırkçı partiler gibi sadece bu alana harcayan bir parti var: Zafer Partisi ve başkanı Ümit Özdağ. Özdağ, adım adım Anadolu'yu dolaşıp tepki vermeyenleri bile zorlayarak bir göçmen karşıtlığı oluşturmaya çalışıyor.

Son sarıldığı argüman da Hatay ve Kilis'teki göçmen sayısı oldu. O illerde Suriyeli nüfusun Türk nüfusun çok çok üzerinde olduğunu söyleyip "örtülü istiladan" söz etti.

Buna örnek olarak da doğru mu yalan mı belli olmayan bir "doktorun", "Dün gece yenidoğan servisinde doğan tüm çocuklar içinde sadece 4 tane Türk vardı. Toplam doğum ise 20'nin üstündeydi. Hatay'da gördüklerim karşısında dehşete kapılıyorum" notunu örnek gösterdi.

Açıklamaya tepki Hatay ve Kilis valilerinden geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan süreci anlattıktan sonra şöyle diyordu:

"Hatay ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 370 bin 260'tır. Bu kapsamda Hatay ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Hatay'da yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 18.14'üne karşılık gelmektedir."

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün verdiği rakamlar da iddia edilenin tam tersiydi:

"Kilis ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 91.183'tür. Dolayısıyla nüfusu 145.826 olan Kilis ilinde geçici koruma altındaki Suriyelilerle beraber toplam 237.009 kişi yaşamaktadır. Bu kapsamda Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38.47'sine karşılık gelmektedir."

Valilerin bu açıklamaları veya gerçek rakamlar, ne yazık ki Özdağ ve benzeri siyasetçilerin göçmen düşmanlığı yapmalarını engellemeyecek. Çünkü onların bir kısmı bu popülist siyasetin işe yarayacağını sanıyor. Oysa yakın tarihteki seçimlere bakın, ne CHP'ye ne İP'e göçmen karşıtı siyasetin bir yararı olmadı. Özdağ, daha aşırı çıkışıyla bir rüzgâr estirse de sonuç değişmeyecek. Birçok güvenilir araştırmada Zafer Partisi'nin oyu sadece yüzde 1 civarında. Belki bu rakam, hayal kırıklığı yaratan Deva ve Gelecek karşısında hava atmaya yeter ama Türkiye'nin 2023 yürüyüşünü durdurmaya yetmez. Sadece ortalığı bulandırır, o kadar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın