30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mahmut Övür Bizans entrikaları büyük tepki gördü
MAHMUT ÖVÜR
Bizans entrikaları büyük tepki gördü

Bizans entrikaları büyük tepki gördü

30.05.2022, Pazartesi
Atatürk Havalimanı'ndaki törene, ayağımızın tozuyla Diyarbakır'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile geldik. Orada da muhteşem bir tören vardı, Diyarbakır Analarının sivil direnişinin 1000'inci günü. Oradan bir başka muhteşem törene, İstanbul'un Fethi'nin 569'ncu yılı törenine katıldık. Mitingin başlama saatinde alandaydık. Hala yürüyerek gelenler vardı ve yol boyu otobüslerin dizilmesinden, alanın kalabalık olacağı belliydi. Meydana baktığımda, ön sıralardan arkalara kadar öbek öbek Z kuşağı diye nitelenen gençlerin varlığı dikkat çekiciydi. Sıcağa rağmen meydan dinamik ve coşkuluydu.



Bu kalabalık önemliydi. Çünkü bir süre önce öncülüğünü CHP'nin yaptığı, muhalefetin başlattığı Atatürk Havalimanı tartışması yeni bir siyasi gerilime yol açmıştı. Bir anlamda muhalefetin Atatürk Havalimanı'nından yeni bir Gezi çıkarma hesabı vardı. Böylece bu seneki 29 Mayıs İstanbul'un fethi törenleri aynı zamanda bir siyasi meydan okumaya da sahne olacaktı, oldu da. Zaten Maltepe mitingiyle kıyaslamalar bu yüzden yapılıyordu. Meydanı doldurarak hem fethi kutladı, hem de birilerinin Atatürk ismi üzerinden yeni bir Gezi çıkarma hesaplarına tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan da Türkiye'nin derin tarihine atıf yaptığı konuşmasında, siyasi gerilim çıkaranları "Bizans entrikacılarına" benzeten siyasi mesaj veriyordu: "İnşallah bugün de 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek, çağımızın Bizans'larını ve oralarda kurgulanan entrikaları, tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Gazanız mübarek olsun..."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İP'in, CHP’yi üçüncü parti yapma hayali 29.05.2022 Pazar
Bakü’de Teknofest rüzgârı 28.05.2022 Cumartesi
Karabağ’da savaşın ve kinin izleri 27.05.2022 Cuma
Kılıçdaroğlu neyin üstünü örtüyor? 26.05.2022 Perşembe
Oliver Stone: Batılı liderler ‘özgür’ değil 24.05.2022 Salı
Elon Musk’ın Demokratlar’la kavgası 22.05.2022 Pazar
İmamoğlu pes mi etti? 21.05.2022 Cumartesi
CHP’de istenmeyen adam 20.05.2022 Cuma
Kim vatan haini? 19.05.2022 Perşembe
CHP’li üç siyasi aktörün gösterdiği 17.05.2022 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA